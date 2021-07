Dinamovac iz Danske otkrio što se događalo s momčadi nakon šoka s Eriksenom

Danac Rasmus Lauritsen u Dinamo je stigao u listopadu prošle godine iz švedskog Norrköpinga, za odštetu od 1,5 milijuna eura. No, pokazalo se da je bila jako dobra kupnja plavih. Iako je u prvoj utakmici u Varaždinu odigrao loše, nakon toga je postajao sve bolji i pokazalo se da je Dinamo dobro investirao. Lauritsen se naigrao u Dinamu, a dobre partije nisu prošle nezapaženo ni u Danskoj pa se našao na širem popisu izbornika reprezentacije.

Na kraju ipak nije otišao na Euro, utakmice svoje reprezentacije gledao je na pripremama plavih u Sloveniji, a sada će četvrtfinale s Češkom gledati u Zagrebu. No, već sama činjenica da se našao na širem popisu dokaz je da ga u danskom savez prate i da njegove partije koje su u plavom dresu doista bile jako dobro nisu prošle nezapaženo. Za plave je odigrao 38 utakmica u sezoni koja je iza nas, sve europske utakmice osim domaće s CSKA Moskvom i, bude li i u novoj sezoni koja za plave počinje već u srijedu u prvom pretkolu Lige prvaka s islandskim Valurom, jednako dobar, taj 25-godišnji stoper mogao bi iz Dinama doći i do pravog poziva za reprezentaciju.

Možemo i preko Češke

No, sad prvo valja navijati za Dansku protiv Češke u četvrtfinalu?

Vidite li svoju reprezentaciju u polufinalu?

– Naravno da Danska ima velike šanse na ovom natjecanju. Već je puno velikih momčadi ispalo s Europskog prvenstva. Danska ima sjajan momčadski duh, ima i kvalitetu i meni izgleda vrlo jaka i vjerujem da će proći i Češku u subotu – kaže nam Rasmus Lauritsen.

Koliko ste zadovoljni igrama svoje reprezentacije na Euru?

– Svi su zadovoljni i sretni, pa i ja. I prije Eura atmosfera oko momčadi je bila jako dobra, ponosni smo na momčad. Bili smo uvjereni da imamo jaku momčad, a ona je to dosad i pokazala na ovom turniru. Sad bi bilo lijepo tako i nastaviti.

Puno se reprezentacija ‘opeklo’ na ovom turniru, u čemu je snaga Danske, s čime može pobijediti Češku i domoći se polufinala?

– Mislim da je najveći adut Danske to što uvijek ima plan, u svakom trenutku svatko zna što treba raditi. Imamo pravi momčadski duh, izuzetno karakterne igrače koji vode momčad, uz kvalitetu koju imaju, to je možda i najveća snaga reprezentacije – kaže nam Lauritsen.

Volio bih biti dio Eura

Na početku Eura Dansku je pogodila velika nesreća, na terenu se tijekom prve utakmice srušio Christian Eriksen. Oživljavali su ga, o srećom, sve je dobro završilo. Je li tragedija s Eriksenom dodatno utjecala na homogenizaciju momčadi?

– U početku je to bila katastrofa, strašna tragedija, veliki šok i ljudi u toj utakmici s Finskom više razmišljali o nogometu. Kada se saznalo da se oporavlja, da će biti s njim sve u redu, da se oporavlja, svima u momčadi to je donijelo još veće zbližavanje. I bilo je fantastično kako se momčad nosila sa svim tim što se događalo i mislim da je nakon toga momčad postala još snažnija.

I vi ste bili na širem popisu za Euru, je li vam žao što niste tamo?

– Naravno da sam želio biti tamo, i jasno je da ubuduće želim igrati za reprezentaciju, ne vidim ništa veće od igranja za svoju reprezentaciju, zemlju. Gledam utakmice, gledam atmosferu oko momčadi, pa i u Kopenhagenu i naravno da si pomislim kako bih volio biti dio sve toga. No, s druge strane to mi samo daje još više motivacije da stalno dajem najviše što mogu kako bih u budućnosti dobio poziv. To je moj san i nastavit ću se boriti da bih ga ostvario i vjerujem da će se to jednog dana dogoditi. Volio bih da to bude što prije – rekao je Rasmus Lauritsen i nastavio:

– Ono što mogu napraviti jest teško raditi na treninzima, igrati dobro u Dinamu, a ne vrijedi govoriti kako želim biti u reprezentaciji, moram igrati još bolje u sljedećoj sezoni i u budućnosti. I potpuno sam fokusiran na svoj svakodnevni rad.

Čujete li se s nekim iz reprezentacije, s kime ste od reprezentativaca najbolji?

– Nisam nikad bio u reprezentaciji, ni u mlađim kategorijama pa nemam u reprezentaciji puno prijatelja iako poznam puno igrača. Srednji branič Joachim Andersen mi je odličan prijatelj, igrač je Lyona, odlično je igrao na posudbi u Fulhamu. Igramo iste pozicije, ali smo bili i ostali bliski iz vremena dok smo igrali u Midtjyllandu, godinu dana smo u akademiji živjeli zajedno. I sad se redovito čujemo – rekao nam je Rasmus Lauritsen, koji je već i na pripremama pokazao da će biti važan u Dinamu. A onda uskoro i u reprezentaciji Danske.