Dinamov motor priznao: Prije sam ja tukao, sad tuku mene

Arijan Ademi igra svoj najbolji nogomet. Ma već dugo je on sjajan, ali u zadnje vrijeme je fenomenalan, vuče momčad, bori se, ali i ulazi u šanse, ubacuje se iza zadnjih linija, pa i zabija. Očito mu je “selidba” s klasičnog zadnjeg veznog na “osmicu”, na mjesto igrača koji igra između dva 16-erca, pogođena.

Protiv Osijeka je opet bio fenomenalan, plavi su u tom velikom derbiju našeg nogometa odnijeli važnu i vrijednu 1:0 pobjedu te se odmaknuli od Osječana na tri boda prednosti.

HNL je na europskoj razini

– Sretni smo i zadovoljni, dobro smo odigrali i uzeli ta tri velika boda – počeo je kapetan Dinama.

Iako nije baš dobro krenulo za njega, nakon 15 minuta imao je grč, onda je dobio nekoliko udaraca.

– Ma sve je u redu, spreman sam za Krasnodar. Nisu to bili grčevi, nego me uhvatio grč od udarca, dobro me pogodio, pokušao sam brzo ustati i onda me malo presjeklo. Kad sam malo “pregazio”, bilo je sve u redu.

Tuku vas u zadnje vrijeme, postali ste meta suparnicima.

– Pa da. A promijenilo se, tukao sam ja prije, sad mene tuku.

Znamo igrače koji jauču, legnu i kad im nije baš nešto, no kad Ademi legne, cijela klupa Dinama se zaledi jer znaju da tu nema glumatanja.

– Stvarno nije da nešto izvodim, ali ljudi me stvarno znaju dobro opaliti i stvarno boli, nekad mogu odmah dalje, nekad ne mogu. Sad protiv Osijeka mogao sam dalje, protiv CSKA sam morao izaći. No, važno je da sam sad zdrav i spreman za Krasnodar.

Nakon CSKA opet za suparnike imate rusku momčad.

– Gledao sam dosta njihovih utakmica u Ligi prvaka i mogu reći da se radi o stvarno odličnoj momčadi. Imaju iznimnu individualnu kvalitetu, oni su bolji od CSKA Moskve. Baš sam razgovarao s Nikolom Morom koji se s time slaže, kaže da je Krasnodar jedna od najboljih, ako ne i najbolja ruska momčad, tako da će nam biti prilično teško.

Kakav bi rezultat zadovoljio kapetana u toj prvoj utakmici 1/16 finala Europske lige, možda remi?

– Iskreno, nisam razmišljao o tome, razmišljam samo o prolazu, a sad kako, vidjet ćemo. Želimo proći dalje.

U posljednjim sezonama Dinamo je promijenio sliku o sebi u Europi, nekoć je bio i “kanta za napucavanje”, no sad je to znatno drukčije, plavi su spremni pobijediti i jače klubove od sebe.

– Dosta smo iskusniji, ali sigurno je važno što se naša liga jako digla, sad i u njoj stalno igramo utakmice koje su na europskoj razini. To puno znači, ne samo za nas, pa vidjeli ste kako je dobro Rijeka igrala u Europskoj ligi, a nije ni njoj ni nama lako pobijediti, primjerice, Istru. Ovo je najbolja liga u zadnjih 15 godina, najbolja otkad ja igram. Sad kad su po Europi tribine prazne vidi se da je naša liga kvalitetna, sad svi igramo pred praznim stadionima i vidi se da naša liga nije uopće daleko od najboljih liga.

To je dobro za europske ispite, ali sad se ipak i u proljeće morate ozbiljno baviti i HNL-om, nije kao nekad kad ste u ovo vrijeme imali veliku bodovnu prednost.

– Nema veze, kažem, to nam može puno pomoći za europske utakmice jer kad svaka tri-četiri dana igraš jake utakmice, postaješ bolji, rasteš.

Ljudi su čekali sraz s Osijekom

Vaš bivši, a sadašnji trener Osijeka Nenad Bjelica, nakon 1:0 pobjede Dinama, rekao je da oni imaju srce, a Dinamo ima novac, da se oni srcem bore. Kako ste vi shvatili tu izjavu?

– Ne bih to volio komentirati, ulaziti u tu priču, što god kažem, može svakako ispasti pa bolje da ne ulazim u to. Mogu reći da sam sretan jer je utakmica bila odlična, mi smo bili odlični, Osijek je bio odličan, mi smo pobijedili. Sretan sam jer sam vidio koliko su ljudi pratili tu utakmicu, koliko su je čekali. To je velika stvar za naš nogomet, ali i za nas igrače.

Vjerojatno bi sad s velikim zanimanjem čekali i vaš derbi u protiv Hajduka u nedjelju, ali njega neće biti, odgođen je zbog korone u redovima Splićana. No bar ćete imati više odmora između dvije utakmice s Krasnodarom.

– Ne znam je li to za nas dobro ili nije, pokazat će vrijeme. Može ta veća pauza biti dobra, ali može biti i gore. Kao što se sad nagađa je li za njih loše što u utakmicu s nama ulaze bez natjecateljskog ritma, ili smo mi u minusu zato što smo već umorni.

Do kuda plavi mogu u Europi?

– Ne bih se zaletio s nekakvom izjavom, ali možemo dosta daleko – zaključio je Ademi.

