Stigli nalazi Livakovićeve magnetne rezonance, evo što kažu

U 65. minuti utakmice Dinama i Osijeka je medicinska ekipa modrog kluba morala hitno utrčati na teren. Naime, Dinamo je vodio 1:0, susret se polako približavao kraju, a onda je Dominik Livaković osjetio bol u preponi, uhvatio se za ozljeđeno mjesto i sjeo na tlo.

Zagorac se odmah krenuo zagrijavati, a činilo se kao da reprezentativnu 'jedinicu' previše steže na nezgodnom mjestu da bi mogao nastaviti susret. No 'zdarsko dite' je odlučilo stati na noge i nastaviti susret pa je do kraja obranio nekoliko nezgodnih pokušaja Osječana, osobito onaj Bohara u zadnjoj sekundi susreta.

No, iako je izgurao do kraja, i nakon utakmice su se dinamovci bojali da bi mogli ostati bez Livakovića za Krasnodar, sljedeći europski ispit. No iz Maksimirske 128 javljaju da će Livi biti spreman za Krasnodar.

- Vratar Dinama Dominik Livaković bio je u ponedjeljak na pregledu magnetskom rezonancom. Pretraga je ustanovila da se radi o lakšoj mišićnoj ozljedi te da će vratar Dinama nakon potrebnih fizikalnih terapija biti spreman za utakmicu Europa lige u četvrtak - poručili su iz zagrebačkog kluba, javlja 24sata.

Podsjetimo, utakmica šesnaestine finala Europske lige između Dinama i Krasnodara na rasporedu je u četvrtak, 18. veljače, s početkom u 18:55 u ruskom Krasnodaru, a uzvrat je na rasporedu 25. veljače.

