Dinamo u drugom pretkolu igra protiv izraelskog prvaka

Odigrano je prvo pretkolo Lige prvaka u kojem je naš prvak Dinamo bio slobodan, ali sigurno ne može biti miran pred drugo pretkolo koje starta za plave 24. srpnja, dakle, za manje od tjedan dana.

Naime, suparnik će mu biti Hapoel Ber Sheva, izraelski prvak koji je pokazao apsolutnu nadmoć u prvoj rundi kvalifikacija. Naime, izraelski je klub igrao protiv Flore iz Tallinna i nakon 4:1 i u Estoniji slavio i kod kuće s 3:1 te sa 7:2 ide na gostovanje u Maksimir. Dinamov trener Nenad Bjelica bio je u Estoniji na prvoj utakmici mogućih suparnika i odmah mu je sve bilo jasno.

>> Pogledajte najbolje trenutke s dočeka vatrenih

[video: 25970 / ]

- Nakon pet minuta prestao sam pratiti Floru, bilo je očito da Hapoel neće imati problema, da će oni biti naš suparnik u sljedećem krugu kvalifikacija – govorio je trener Dinama nakon prve utakmice, a pokazalo se da je bio apsolutno u pravu.

Izraelci su svoj prolaz bez većih problema potvrdili i u uzvratu kod kuće, nakon 48 minuta imali su 3:0 vodstvo, dakle ukupnih 7:1, tek je Flora na kraju zabila još jedan počasni pogodak.

Dinamo u srijedu igra sa Sesvetama, pretposljednju provjernu utakmicu i to na glavnom maksimirskom, novom, travnjaku i tek treba vidjeti kakav je novi, Bjeličin Dinamo s obzirom na to da je u Maksimir sletjelo mnogo novih igrača (12).

No, da će plave čekati težak posao u utorak protiv izraelskog prvaka, nije dvojbeno, to prije jer današnji Dinamo malo tko doista poznaje, možda je to i prednost za Bjelicu pred ove dvije utakmice s Izraelcima.