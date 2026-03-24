SPREMA SE NEŠTO VELIKO

Dinamo stupio u kontakt s Modrićem oko povratka na Maksimir: Boban ga želi vratiti kući

Predsjedniku Zvonimiru Bobanu velika je želja vratiti najvećeg hrvatskog nogometaša ikada u klub u kojem se etablirao kao buduća svjetska zvijezda. U prilog mu ide i što Modrićev ugovor s Milanom ističe ovog lipnja

Stranica na društvenoj mreži X The Touchline, koja ima preko milijun i pol pratitelja, objavila je kako je Dinamo stupio u kontakt s agencijom Luke Modrića kako bi ga pokušali nagovoriti na povratak na Maksimir. Predsjedniku Zvonimiru Bobanu velika je želja vratiti najvećeg hrvatskog nogometaša ikada u klub u kojem se etablirao kao buduća svjetska zvijezda. U prilog mu ide i što Modrićev ugovor s Milanom ističe ovog lipnja.

Ipak, The Touchline navodi kako nije izgledno da se Luka vrati na Maksimir, barem ne ovog ljeta. Milan već radi na produženju ugovora, navodno su angažirani i igrači i treneri koji ga konstantno nagovaraju na ostanak, a i sam Modrić vjeruje kako i dalje može igrati na najvišoj razini iako će u rujnu proslaviti 41. rođendan. Kapetan hrvatske reprezentacije želi i sljedeće godine igrati u jednoj od najjačih svjetskih liga.

On je prošlog ljeta nakon 13 godina napustio Real Madrid s kojim je osvojio šest Ligi prvaka i četiri španjolska prvenstva. Odigrao je 597 utakmica za Kraljevski klub i postigao 43 pogodaka te ga napustio kao jedan od najvećih igrača u povijesti Reala. Prve nogometne korake napravio je u Zadru nakon čega je prešao u Dinamo. 

Plavi su ga slali na posudbe u Zrinjski i Inter iz Zaprešića. Ukupno je u Dinamovom dresu odigrao 118 utakmica i zabio 32 pogotka. Zagreb je napustio u ljeto 2008. kada je prešao u engleski Tottenham za 22 i pol milijuna eura. U Londonu se zadržao četiri godine nakon čega je preselio u Real. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju postigao je 28 golova u 194 nastupa.
povratak Zvonimir Boban Dinamo Milan Luka Modrić

Avatar AFUERA
AFUERA
12:42 24.03.2026.

Za 10godina

AS
Asdg
12:33 24.03.2026.

evo ga

ST
Starčević
12:23 24.03.2026.

ha ha ha .... može ako će thompson pjevati

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
NAPUSTIO MAXSPORT

Jeličić žestoko raspalio: Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio kako treba! Istina uvijek boli

- Kill the messenger, zar ne? Ali znate što? Glasnik je opasan samo kad nosi poruku koja boli. A istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio nešto kako treba. Ako se prošlost aktivira baš kad progovorim, onda sam pogodio gdje treba. Ako se svi brane, znači da je lopta ušla u gol

NEMA GA U SASTAVU

Brazil u velikim problemima uoči spektakla protiv Hrvatske: Nastup otkazala zvijezda od 75 milijuna eura

Gabriel je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu finala engleskog Liga kupa na Wembleyju, u kojoj su "Topnici" poraženi s 2-0 od Manchester Cityja, ali se nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama neće se pojaviti na reprezentativnom okupljanju za dvoboje protiv reprezentacija Francuske (26. ožujka na stadionu Gillette u Foxboroughu) i Hrvatske (31. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu)

