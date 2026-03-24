Dinamo stupio u kontakt s Modrićem oko povratka na Maksimir: Boban ga želi vratiti kući

Stranica na društvenoj mreži X The Touchline, koja ima preko milijun i pol pratitelja, objavila je kako je Dinamo stupio u kontakt s agencijom Luke Modrića kako bi ga pokušali nagovoriti na povratak na Maksimir. Predsjedniku Zvonimiru Bobanu velika je želja vratiti najvećeg hrvatskog nogometaša ikada u klub u kojem se etablirao kao buduća svjetska zvijezda. U prilog mu ide i što Modrićev ugovor s Milanom ističe ovog lipnja.

Ipak, The Touchline navodi kako nije izgledno da se Luka vrati na Maksimir, barem ne ovog ljeta. Milan već radi na produženju ugovora, navodno su angažirani i igrači i treneri koji ga konstantno nagovaraju na ostanak, a i sam Modrić vjeruje kako i dalje može igrati na najvišoj razini iako će u rujnu proslaviti 41. rođendan. Kapetan hrvatske reprezentacije želi i sljedeće godine igrati u jednoj od najjačih svjetskih liga.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Dinamo Zagreb have contacted Luka Modric’s agency over a possible return to his boyhood club. However, the player feels ready to continue in a top league, even at 40 years old.



— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 24, 2026

On je prošlog ljeta nakon 13 godina napustio Real Madrid s kojim je osvojio šest Ligi prvaka i četiri španjolska prvenstva. Odigrao je 597 utakmica za Kraljevski klub i postigao 43 pogodaka te ga napustio kao jedan od najvećih igrača u povijesti Reala. Prve nogometne korake napravio je u Zadru nakon čega je prešao u Dinamo.

Plavi su ga slali na posudbe u Zrinjski i Inter iz Zaprešića. Ukupno je u Dinamovom dresu odigrao 118 utakmica i zabio 32 pogotka. Zagreb je napustio u ljeto 2008. kada je prešao u engleski Tottenham za 22 i pol milijuna eura. U Londonu se zadržao četiri godine nakon čega je preselio u Real. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju postigao je 28 golova u 194 nastupa.