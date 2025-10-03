Dinamo stopostotan, ali Zvezda s jednim bodom ima veće šanse za osvajanje Europske lige

Zagrebački Dinamo vodeća je momčad Europske lige nakon dva odigrana kola. Modri su u prve dvije utakmice ostvarili dvije pobjede uz gol-razliku 6:2. Ima i drugih momčadi sa stopostotnim učinkom, njih još šest (Midtyjlland, Aston Villa, Braga, Lyon, Porto, Lille), ali niti jedna od njih nema bolju razliku pogodaka od Modrih.

Dvije pobjede rezultatom 3:1, domaća protiv Fenerbahčea i gostujuća protiv Maccabija, donijele su Modrima vrh ljestvice i sjajnu priliku da još jednom dočekaju proljeće u Europi. Nakon ovakve dvije predstave pao je i koeficijent na Dinamo kao mogućeg osvajača Europske lige. Prije desetak dana taj koeficijent iznosio je 80.00 dok danas iznosi "samo" 45.00.

Prvi favorit matjecanja je engleska Aston Villa koja je također natjecanje otvorila s dvije pobjede te trenutačno zauzima treće mjesto na ljestvici. Koeficijent na Villu iznosi 5.50, drugo mjesto dijele Roma i Porto s koeficijentom 9.00, a brončanu medalju odnosi Betis na kojeg tečaj za osvajanje Europske lige iznosi 12.

Pravo iznenađenje je na sedmom mjestu gdje vidimo da koeficijent na Crvenu Zvezdu iznosi 15. iako je srpski prvak dosad osvojio samo jedan bod i trenutno drži 26. mjesto na ljestvici. Jučer su poraženi u gostima kod Porta s 2:1, a u prvom kolu remizirali su sa Celticom na svom terenu, ta je utakmica završila rezultatom 1:1.

Dinamo trenutačno ima 18. najbolje šanse za osvajanje ovog natjecanja, a posljednji je njegov jučerašnji protivnik Maccabi na koji koeficijent iznosi čak 500.00. Sljedeći protivnik Dinama bit će švedski Malmö koji je trenutačno posljednja momčad Europske lige.

Koeficijenti kladionica za naslov u Europa ligi: