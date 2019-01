Dinamo poručio Barceloni: Možete ga dobiti za 25 milijuna eura!

U pet najjačih europskih nogometnih liga otvoren je zimski prijelazni rok, a znamo da su klubovi iz Engleske, Italije, Španjolske, Francuske i Njemačke platno najmoćniji pa tu moć koriste ne bi li ojačali svoje svlačionice.

No, pokoji put i nisu spremni izdvojiti 50 ili 100 milijuna eura za igrače koji su već u tim jakim ligama i nerijetko posežu u jeftinije izloge. Među tim izlozima su i naši klubovi, a kako je reprezentacija bila hit Svjetskog prvenstva, samo je dodatno skrenula pozornost europskih klubova i na igrače koji igraju u Hrvatskoj.

K tome, Dinamo je svojim predstavama u Europi i u nacionalnom prvenstvu pokazao da je pun kvalitetnih igrača koji su sjajno ukomponirani u momčad i zanimanje za igrače plavih je znatno porasla. Doduše, s obzirom na to da su plavi već dovoljno prodali u posljednje vrijeme, da su i jako lijepo dosad zaradili u Europi, nisu prisiljeni na ad hoc prodaju, u poziciji su da mogu mirno razmišljati o mogućim ponudama i vagati jesu li isplative ili im je važnije da pojedinog igrača ostave treneru Bjelici da s njim i dalje radi nove europske korake.

Najzanimljiviji europskom tržištu u ovom su trenutku dva igrača Dinama. Prije svega je to Dani Olmo, 20-godišnji Španjolac koji igra sjajno. Iako u Dinamovoj momčadi nitko nema status zvijezde, Olmo je postao prvo ime plavih i ne čudi da je za njega najveće zanimanje, zbog njega je u jeseni iza nas bilo jako puno skauta u Maksimiru.

Dani Olmo najskuplji

U Dinamu su odavno, doduše neformalno, rekli da je cijena za tog mladog igrača 25 milijuna eura. Nagađa se da je Milan već slao ponudu od 20 milijuna eura, a javljala se i Barcelona koja bi rado vratila svog odbjeglog sina.

– Moja odluka da odem iz kluba kao što je Barcelona u Dinamo nije bila lagana, ali nisam pogriješio. Sretan sam u Dinamu i u ovom trenutku uopće ne razmišljam o odlasku. Moje je da igram, a o transferima neka razmišljaju moj otac i moj agent. Meni u Dinamu ništa ne nedostaje. Barcelona? Naravno da bih se jednog dana volio vratiti, to je jedan od najvećih klubova, klub u kojem sam rastao – rekao je Olmo tijekom zimskog odmora španjolskim medijima.

Dakle, želi li netko Olma, morat će ponudom “izuti iz cipela” i Dinamo i samog igrača.

Iako je ljetos produljio ugovor s Dinamom, nije nemoguće da plave napusti Arijan Ademi. Kapetanu je 28 godina i za njega ima zanimanja. Mogao je još ljetos otići u Lille, ali je Dinamo odbio ponudu od 6,5 milijuna eura, odlučio je na njemu kao vođi graditi momčad i to se još kako isplatilo, Ademi je bio odličan u plavoj europskoj jeseni. Ademi je sad mogao k Slavenu Biliću u Saudijsku Arabiju, ali on nije u godinama da ide u lige koje su za igrače koji su pri kraju karijere. No, navodno su neki francuski klubovi i dalje zainteresirani i nije nemoguće da Ademi neće otići ako se dogovori s Dinamom, to prije što je Ivan Šunjić pokazao da ga može zamijeniti, k tome se i Nikola Moro oporavio koji može igrati na toj poziciji.

Alexandru Matel je bio jako dugo izvan momčadi plavih zbog ozljede i oporavka. Tek je na kraju jesenskog dijela ušao u momčad. Rumunju ističe ugovor na ljeto i nije nemoguće da već ode ove zime, pozicija desnog beka u Dinamu zasad nije deficitarna.

No, nije tu kraj mogućim transferima. Nerijetko se nešto razvije kad je momčad već na pripremama, takav je slučaj bio i kod dosadašnjeg rekordnog transfera iz Dinama, kada je 2013. iz Međugorja za 11 milijuna eura Mateo Kovačić otišao u Inter. Drugo mjesto po u zimskim odlascima iz Dinama pripalo je Dejanu Lovrenu (2008. u Lyon za osam milijuna eura).

Dinamo već 14. veljače igra prvu utakmicu 1/16 finala Europske lige u Plzenu s Viktorijom i ne bi bilo dobro da ostane bez nekog važnog igrača.

Pratimo igrače za Dinamo

– Jasno mi je da se to uvijek može dogoditi, svi naši klubovi osuđeni su na to da prodaju igrače jer od toga žive – kazao nam je Nenad Bjelica prije odlaska na godišnji odmor.

Na skijanju se nije isključio iz tekućeg poslovanja kluba, u toj svakodnevnoj komunikaciji s Maksimirom do njega nije doprla vijest da je netko od igrača na izlaznim vratima.

– Nemam zasada takvu informaciju. Vidjet ćemo, ali mi ćemo i na to biti spremni. Da, tijekom jeseni pratili smo neke igrače kako bismo mogli odmah reagirati bude li odlazaka važnih nam igrača. Pratili smo igrače za sve pozicije i znat ćemo reagirati bude li potrebe. Ima zanimljivih nam igrača i u Hrvatskoj, ali pratili smo i neke strance – objasnio je Bjelica koji je očito miran na startu ovog prijelaznog roka.

Nadajmo se da će i na njegovom kraju biti miran, da neće biti nekakvih velikih turbulencija oko igračkog kadra jer plavi imaju želju, ali i lijepu priliku i dalje živjeti u Europi. Složio je Bjelica odličnu radnu i discipliniranu momčad koja je pohvatala brojne automatizme i bilo bi šteta da pokoji zupčanik iz tog dobrog stroja otpadne.

Ne bude li odlazaka, vjerojatno je da neće biti ni dolazaka. Iako, ni tu se nikad ne zna, pojavi li se kvalitetan igrač za ‘normalan’ novac, plavi su spremni reagirati.

>> Pogledajte dinamovce u pučkoj kuhinji