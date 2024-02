Dinamo ponovo ide na Lokomotivu: Jakirović ima probleme uoči kluba koji ga je umalo koštao posla

Dinamo je uspješno apsolvirao Goricu, vratio se optimizam u maksimirske odaje nakon jako dobre partije, sad ga treba potvrditi u utakmicama koje slijede, a prva je na redu Lokomotiva. Zna se što su lokosi napravili plavima u Maksimiru na onoj zaostaloj utakmici, kako su s 3:0 iskoristili grozno izdanje Jakirovićeve momčadi.

Za tu utakmicu trener Dinama ima nove probleme, postao je jako deficitaran sa stoperima, pa i pozicijom desnog beka. Boško Šutalo 'u autu' je tko zna do kada, a upitno je i koliko dugo neće biti Dine Perića. On je išao na čišćenje zgloba i zasad ni u klubu ne žele nagađati koliko će biti izvan travnjaka. Uz to, Theophile je protiv Gorice dobio treći žuti karton i prisilno mora pauzirati.

Francuz igrao s Theophileom

Tako za Lokomotivu ima samo tri stopera, od kojih jednog uglavnom dosad i nije koristio, Francuz Bernauer uglavnom s klupe gleda utakmice plavih. Taj 25-godišnjak navodno je jako simpatičan i sjajno prihvaćen u svlačionici, ali nije se naigrao, upisao je samo devet nastupa u sezoni za plave, odigrao 610 minuta. Ne dobije li ni sad priliku, Jakiroviću ostaje samo plava stoperska mladost, Mauro Perković i Moreno Živković. Perkoviću, koji je za dva milijuna eura stigao iz Istre, tek je 20 godina, za plave je dosad upisao 24 nastupa i to znatno više na poziciji lijevog beka. Protiv Gorice je bio na svojoj prirodnoj poziciji, vrlo je kvalitetno odigrao kao stoper i naznačio da bi mogao postati klasni igrač.

Bilo je dosta upitnika oko toga je li Dinamo trebao s posudbe vratiti Morena Živkovića, jer se očekivalo da se u Maksimiru neće naigrati. Sad se pokazuje da je Dinamo s tim povlačenjem svog igrača iz Lokomotive napravio pravi potez. Ovaj 19-godišnjak nakon povratka s Kajzerice odmah je dobio priliku, ali je protiv Lokomotive igrao dosta loše, dobio je u žuti karton pa ga je Jakirović promijenio, ali ga je vratio u sastav protiv Istre, gdje je u 1:0 pobjedi odigrao cijelu utakmicu. No, protiv Gorice je ostao na klupi, igrali su na stoperskim pozicijama Theophile i Perković. Budući da sad Theophilea nema, očito je da će dva vrlo mlada stopera istrčati protiv Lokomotive u toj iznimno važnoj utakmici u subotu.

Da, ima Jakirović i Ristovskog koji to može dobro odigrati, ali onda nema desnog beka s obzirom na to da je dolazak potencijalnog pojačanja Kouaa propao jer nije prošao liječnički pregled. Nema ga jer je mladi i talentirani Noa Mikić slomio ruku, iako je tražio da trenira i sa slomljenom rukom sigurno je da za utakmicu ne može biti spreman.

– Tražimo stopera jer su nam Šutalo i Perić u problemu. Imamo sada Perkovića, Živkovića i Bernauera jer je Theophile dobio treći žuti karton. Dovest ćemo pojačanja, a ne nekoga reda radi – ustvrdio je nakon pobjede nad Goricom Jakirović.

Traže plavi, dakle, stopera ali i desnog beka, nakon što je otpao Kouao, a Jusuf Gazibegović i Fran Tudor preskupi su da bi ih plavi doveli da pomognu Ristovskom. Pojavilo se ime Virgil Ghita (25), riječ je o Rumunju koji igra u poljskoj Cracoviji, a navodno je u istoj agenciji kao Robert Ljubičić koji je posredovao pri njegovu prelasku u AEK, pa se stoga povezuje mogućnost dolaska 25-godišnjeg Rumunja. Navodno je poveznica ugledna nizozemska menadžerska agencija, čiji je štićenik Robert Ljubičić i koja je odradila njegov transfer u AEK. Ta agencija drži i Ghitu pa se prilikom pregovora o Ljubičiću, navodno, razgovaralo i o Ghiti. On standardno igra u Cracoviji, po Transfermarktu vrijednost mu je 1,2 milijuna eura, ali Poljaci traže i više pa je upitno hoće li to Dinamo platiti. Trenutačno je najbliži Dinamu 25-godišnji Francuz Ronaël Pierre-Gabriel, igrač Nantesa koji bi došao bez odštete francuskom prvoligašu. Bio je blizu Adane,ali do dogovora nije došlo, iako je odigrao ove sezone 13 utakmica nije u planovima trenera Nantesa. Bivši mladi reprezentativac Francuske je stoper igrao je u St.Etienneu s Theophileom, a sad bi još samo trebao proći liječnički pregled. Jop je igrao u Monacu, Mainzu, Strasbourg, Espanyolu, a od ljeta je u Nantesu. Ronaël Pierre-Gabriel primarno je desni bek, no igrao je i lijevog, kao i na obje stoperske pozicije iako sa 177 centimetara za stopera baš i nije visok.

Stoperi su skupi

Plavima je za poziciju stopera zanimljiv Ukrajinac Arsenij Batagov (21). Riječ je o igraču koji je igrao u svim mlađim dobnim selekcijama Ukrajine, a za U21 vrstu odigrao je 28 utakmica. Igrao je i na prošlom Euru U21 reprezentacija, odigrao je i cijelu utakmicu protiv Hrvatske u 2:0 ukrajinskoj pobjedi. Batagov je zanimljiv i drugim klubovima, no s obzirom na godine mogao bit biti isplativa investicija. Ipak, i on je skup, procjenjuje ga se na 1,8 milijuna eura, a upitno je bi li i to zadovoljilo Zorju iz Luhanska, za koju standardno igra.

Dosad se govorilo o lošem stanju u Dinamovoj blagajni, no tonovi koji su došli sa sjednice Izvršnog odbora u ponedjeljak govore da nije tako, da plavi imaju novca, čak i da odlično stoje po tom pitanju. Vremena nemaju puno, prijelazni rok završava 15. veljače, nije lako pronaći igrača koji će Dinamu odmah biti pojačanje, a koji neće biti preskup, te da onda još i prođe stroge liječničke kontrole u Dinamu.

