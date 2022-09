Dinamo ostaje drugi u skupini! City se provukao, Real slavio, a Juve opet izgubio

Nakon poraza u Zagrebu, nogometaši Chelsea su u susretu 2. kola E skupine Lige prvaka na Stamford Bridgeu odigrali 1:1 protiv RB Salzburga. Aktualni europski prvak Real Madrid je sa 2:0 porazio RB Leipzig, dok je Manchester City preokretom stigao do slavlja protiv Borussie Dortmund.

Nakon neočekivanog poraza na stadionu Maksimir, londonski plavi su kiksali i na svom travnjaku odigravši 1:1 protiv RB Salzburga.

Domaćin je dominirao veći dio utakmice, imao je vodstvo i daleko više prilika, no austrijski prvak je izvukao bod.

Chelsea je poveo u u 48. minuti golom Raheema Sterlinga na asistenciju Masona Mounta, no austrijski prvak je uspio izjednačiti u 75. minuti golom Noaha Okafora koji je zabio i Milanu u prvom kolu. Pogodak Salzburga ide na dušu Thiaga Silve koji je loše reagirao dozvolivši Junioru Adamu da mu odnese loptu, a potom asistira za pogodak.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group E - Chelsea v FC Salzburg - Stamford Bridge, London, Britain - September 14, 2022 Chelsea's Raheem Sterling scores their first goal REUTERS/David Klein Photo: David Klein/REUTERS

Za Chelsea je Mateo Kovačić igrao do 81. minute, Luka Sučić je za goste igrao do 70. minute, dok Roko Šimić nije ulazio u igru.

U prvom susretu iz ove skupine Milan je na San Siru pobijedio Dinamo sa 3:1. Strijelci za Milan bili su Olivier Giroud (45-11m), Alexis Saelemaekers (47) i Tommaso Pobega (77), dok je pogodak za "Modre" postigao Mislav Oršić (56).

Na ljestvici vodi Milan sa četiri boda, Dinamo ima tri, Salzburg dva, a Chelsea jedan bod.

Aktualni europski prvak Real Madrid pobijedio je u susretu F skupine RB Leipzig s 2:0.

Gosti su se dobro držali 80 minuta, no potom su primili dva gola. Za 1:0 je postigao Federico Valverde u 80. minuti na asistenciju Vinisiusa Juniora, a pobjedu kraljevskog kluba je potvrdio Marco Asensio u sudačkoj nadoknadi.

Luka Modrić je igrao do 81. minute za Real, dok Joško Gvardiol nije nastupio u njemačkim redovima.

U drugom dvoboju iz ove skupine ukrajinski Šahtar i škotski Celtic su remizirali u Varšavi odigravši 1:1.

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović odigrao je cijelu utakmicu za Celtic, a počeo je i akciju za prvi pogodak na susretu. Dalekometno je ispucao loptu na domaću polovicu te je u akciji koja je slijedila Celtic poveo. Autogol je tada, u 10. minuti, dao Bondarenko. Šahtar je do boda došao golom Mudrika u 29. minuti.

Za Šahtar, sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovićević, od 74. minute je zaigrao Neven Đurasek.

Na ljestvici vodi Real sa šest bodova, Šahtar ima četiri, Celtic bod, a Leipzig je upisao i drugi poraz.

U skupini G Manchester City je preokretom stigao do pobjede protiv Borussije Dortmund s 2:1.

Gosti su poveli u 56. minuti golom Judea Bellinghama, no građani su u završnici susreta okrenuli rezultat. Izjednačio je John Stones u 80. minuti, a pobjedu Cityju donio je Erling Haaland u 84. minuti pogodivši u mrežu svog bivšeg kluba. Bio je to negov treći gol u prva dva kola, te već 13. ove sezone nakon što je 10 zabio u prvenstvu

FC Kopenhagen i Sevilla su odigrali bez golova, a Ivan Rakitić je za goste igrao do 67. minute.

Na ljestvici vodi City sa šest bodova, Borussija ima tri, a Kopenhagen i Sevilla po bod.

U skupini H PSG je na gostovanju pobijedio Maccabi Haifu s 3:1, dok je Benfica u Torinu porazila Juventus sa 2:1.

Izraelski prvak je poveo u 24. minuti golom Tjaronna Cheryja, a izjednačio je Lionel Messi u 37. minuti. Domaćin se držao od 69. minute kada je Messi asistirao Kylianu Mbappeu za 2:1, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika PSG je razriješio u 88. minuti golom Neymara.

Gostujuću pobjedu ostvarila je i Benfica koja je u Torinu slavila s 2:1.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group H - Juventus v Benfica - Allianz Stadium, Turin, Italy - September 14, 2022 Juventus players look dejected after the match REUTERS/Massimo Pinca Photo: MASSIMO PINCA/REUTERS

Sjajno je počelo za Juve, Arkadiusz Milik je u četvrtoj minuti doveo u vodstvo torinsku staru damu, no u samoj završnici poluvremena izjednačio je Joao Mario iz kaznenog udarca. Gosti su okrenuli rezultat u 55. minuti preko Davida Neresa. Petar Musa je za Benficu igrao od 82. minute.

PSG i Benfica imaju po šest bodova, a Juve i Maccabi su bez bodova.

U susretu iz A skupine Napoli je u Glasgovu pobijedio Rangers s 3:0. Strijelci za talijanski sastav bili su Matteo Politano u 68. minuti iz jedanaesterca, Giacomo Raspadori u 85. i Tanguy Ndombele u sudačkoj nadoknadi.

Borna Barišić je igrao cijeli susret za Rangers i skrivio kazneni udarac, dok je Antonio Čolak ušao u igru u 72. minuti. Dodajmo kako je domaćin od 55. igrao bez isključenog Jamesa Sandsa.

U jučerašnjem dvoboju Liverpool je pobijedio Ajax sa 2:1, a pobjednički poogdak zabio je Joel Matip glavom u 89. minuti.

Mohamed Salah je doveo domaće u vodstvo u 17. minuti, ali je vodstvo trajalo samo 10 minuta prije nego što je Ajax izjednačio fantastičnim udarcem Mohammeda Kudusa.

Napoli vodi sa šest bodova, Liverpool i Ajax imaju po tri, a Rangers je bez bodova.

