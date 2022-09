Penal je bio tanak, a zna se što je presudilo. Plan Dinama nakon toga je pukao za dvije minute

Dinamo možda nema europski autoritet jednog Milana, no naš je prvak sazrio u ozbiljnu momčad koja ravnopravno može igrati s najozbiljnijim klubovima. A kako bi to izgledalo da Dinamo ima kupovnu moć kao neki puno ozbiljniji sustavi, poput Milanova, recimo. I večeras je plava momčad bila ravnopravan takmac veći dio utakmice protiv Milana.



Poraz, doduše, izgleda uvjerljiv, no ne postaje se velik preko noći. Jasno je, Ante Čačić, trener plave momčadi, svojim je igračima dao nekoliko osnovnih zadataka. Nikako ne juriti bezglavo, strpljivo 'iza lopte' čekati svoju priliku. To su utakmice u kojima gubi ona momčad koja više griješi. Unatoč otpimističnim najavama, iluzorno je bilo očekivati da će Dinamo biti momčad s inicijativom. Nekako smo priželjkivali da bi nekakav Dinamov pragmatični pristup mogao biti enigma Milanu...