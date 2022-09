Užasna uvertira utakmice: Navijač Dinama izboden ispred San Sira!

Navijač zagrebačkog Dinama zadobio je lakše ubodne rane u blizini stadiona San Siro uoči utakmice Lige prvaka između Milana i Dinama, javlja talijanska novinska agencija AGI.

Neposredno prije utakmice, na koju je doputovalo oko 4.000 hrvatskih navijača, 39-godišnji navijač Dinama uboden je nožem u stražnjicu nakon čega je prevezen u bolnicu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Talijanska agencija Ansa objavila je kako su navijača plavih napale neidentificirane osobe.

Prema talijanskim vlastima, više od 40 hrvatskih navijača je privedeno u policijske prostorije na "identifikaciju". Dvadeset i troje su procesuirani zbog različitih prekršaja, a dvadeset ih je dobilo zabranu pristupa stadionu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group E - AC Milan v Dinamo Zagreb - San Siro, Milan, Italy - September 14, 2022 Fans are seen in the stands with flares during the match REUTERS/Daniele Mascolo Photo: Daniele Mascolo/REUTERS

Policija je ujutro nakon prvih provjera hrvatskih navijača zaplijenila dimne bombe, teleskopsku palicu i nekoliko noževa, javlja Ansa.

Na stadionu, gdje su hrvatski navijači smješteni na najviši od tri kata sjeverne tribine, odmah ispod krova, nisu zabilježeni nikakvi incidenti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.09.2022., stadion San Siro, Milano - UEFA Liga prvaka, 2. kolo, skupina E, AC Milan - GNK Dinamo. Josip Misic, Bruno Petkovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Kao sigurnosna mjera, kako bi se izbjegla prevelika blizina navijača dvaju klubova, tribine koje se nalaze ispod tribina hrvatskih navijača ostavljene su slobodnima, a pretplatnici tih sektora smješteni u drugim dijelovima stadiona San Siro.

Jeste li zadovoljni izvedbom Dinama protiv Milana? Da, nema se što prigovoriti, dali su sve od sebe 55,24% +

Djelomično, Milan je jak, ali mogli smo izvući remi 31,50% +

Ne, momčad je podbacila, mogli su i bolje 13,26% +

>> Arijan Ademi danas će protiv Milana na San Siru ostvariti svoj stoti europski nastup za plave