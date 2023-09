Dinamo objavio cijene ulaznica za prvu utakmicu u skupini Konferencijske lige

U četvrtak 21. rujna Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati utakmicu 1. kola UEFA Europa Konferencijske lige protiv Astane, a utakmica je na rasporedu u 21:00 sati.

Cijene ulaznica za utakmicu Dinamo - Astana su sljedeće:

Tribina zapad dolje 25 eura

Tribina zapad gore 20 eura

Tribina sjever dolje 10 eura

Tribina sjever gore 10 eura

Organizaciju prodaje ulaznica za tribinu jug organizirat će FC Astana. Tribina je namijenjena gostujućim navijačima.

Pravo prvokupa ulaznica za članove kluba počinje u srijedu, 13. rujna u 11 sati.

Prodaja za sve ostale navijače krenut će u četvrtak, 14. rujna u 11 sati.

Obje navedene opcije odnose se isključivo na online prodaju, koja završava 21.09. u 21:00 sati.

Fizička prodaja ulaznica na ticket pointu:

Utorak 19.09. od 11 do 19h

Srijeda 20.09. od 11 do 19h

Četvrtak 21.09. od 11 do 21:45h

Godišnje ulaznice za ovu sezonu su rasprodane.