Jakirović odredio tko će biti kapetan Dinama, Petko morao predati traku

DINKO JELIČIĆ

Hrvat koji je trenirao Ronalda za VL: Naša suradnja me obilježila, o njemu se priča dosta neistina

'Svi znamo koja je to razina predanosti onome što radi, kakva je to kompetitivnost u njegovu karakteru. Posebno me pozitivno iznenadio odnosom na osobnoj razini i komunikaciji sa stožerom i igračima. U svakom je trenutku bio podrška...' kazao je Jeličić koji se vratio u HNL te preuzeo Goricu.