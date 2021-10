Dinamo objavio cijene karata za susret s Rapidom: Evo detaljnih uputa na što paziti

Dinamo je za utakmicu 3. kola UEFA Europa lige s bečkim Rapidom, koja je na rasporedu u četvrtak, 21. listopada s početkom u 18:45h na stadionu Weststadion u Beču objavio kako će prodaja ulaznica biti isključivo preko Dinama, a klub je na raspolaganje za prodaju dobio 1781 ulaznicu za gostujući sektor stadiona u Beču.

Prema odluci lokalnih vlasti, na stadionu SK Rapid Beč vrijedi pravilo naziva ''2G'' što znači da na stadion u Beču na dan utakmice mogu ući samo osobe koje imaju EU digitalnu COVID potvrdu koja je izdana na temelju sljedećega cijepljenja ili preboljenja Covida unutar pola godine.

Cijena ulaznice iznosi 28 Eura, odnosno 210 kuna. Jedna osoba može kupiti maksimalno šest ulaznica. Blagajne kod stadiona Maksimir rade od utorka 12.10. (kada počinje prodaja) do utorka 19.10. ili do isteka zaliha svaki dan od 11 do 19 sati.

Iz Dinama upozoravaju da je preduvjet za kupovinu ulaznice za sve navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica, za dijete rodni list, zdravstvena iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice personalizirane i glase na ime i prezime. Naknadne promjene imena i prezimena nisu moguće.

"Napominjemo da GNK Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima", kažu iz Maksimirske 128.

Online prodaja ulaznica trajat će od 12.10. u 11:00 sati do 17.10. do 23:59 sati (zbog slanja pošiljaka) ili do isteka zaliha, a trošak dostave ulaznica kupljenih putem servisa Ulaznice.hr snosi kupac ulaznice, a dostavlja se preporučenom pošiljkom u sva mjesta na kopnu te na pojedine otoke. Dostava ulaznica u inozemstvo obavlja se putem kurirske službe DHL.