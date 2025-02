'Dinamo je trebao dovesti jedno dokazano ime, a ne strance koji brinu o premijama i nemaju empatiju'

Jurica Vranješ komentirao nam je neke aktualne teme i stanje u hrvatskom nogometu.

Kako vam izgleda ono što se događa u hrvatskom ligaškom nogometu, a kulminiralo je, pomalo iznenađujućim rezultatima i prošlom kolu?

Sve je to dobro

- Sve skupa mi izgleda jako dobro. Kao da gledam belgijsku ili austrijsku ligu u kojoj imate dva-tri kluba koja se na vrhu mogu 'pofajtati'. Sve mi je to korektno i čisto. Dinamo više nije toliki favorit da sigurno dolazi u Rijeku ili Osijek, već da može primiti par komada. Ne bih se složio da nam je liga pala, možda se malo i digla. Možda imamo malo previše stranaca, zbog čega naši dečki pate. No, u četiri velika kluba traži se rezultat - počeo je Vranješ.

Na čijoj su strani sada veće ili najveće šanse u borbi za naslov prvaka, ako možemo sada ultimativno pričati o ishodu prvenstva?

- Saberemo li sve, glavni je favorit Rijeka.

Zašto?

- Zato što je Damir Mišković pametno odradio prijelazni rok, bez obzira na to što mu tko želi predbaciti. Naravno da prvo mora omogućiti plaće u klubu. Isto tako, ništa on nije slabiji bez Pašalića ili Galešića. Mislim da će Pašalića jako dobro zamijeniti Čop, pogocima i asistencijama. Protiv Osijeka je to pokazao. Rijeka je s njim odradila najbolji transfer. Sigurno je bio u Dinamovim opcijama, a sigurno bi više pomogao nego neki stranci koje su dovodili. Uvijek je Dinamo mogao računati s desetak njegovih pogodaka.

Sigurno nije jedini s domaćeg tržišta koje Dinamo nije prepoznao?

- Naravno, na našem tržištu ima igrača, ne samo za Dinamo, već i za Rijeku i Hajduk. Boljih od stranaca. Naravno, udaramo po strancima, ali s pravom jer nemaju kvalitetu. Rijetki su zadnjih godina poput Miereza, Soudanija, Fernandeza ili Olma, koji je ipak neka druga priča. Našim igračima treba dati priliku. Rijeka je u najboljoj situaciji, kada pogledate raspored, zbog toga bi se mogla odvojiti na veću bodovnu razliku.

Što je Rijekin najveći nogometni forte?

- Isti kao i u Osijeku. Imate komotnu situaciju bez pritiska i predsjednika koji se ne miješa u posao trenera. Ljudi poput Srećka Juričića, Darka Raića-Sudara ili Vlade Čohara, tko god što mislio. Pogledajte koliko u Osijeku već trpe trenera Copittelija. Da je izgubio, vjerojatno bi nakon Dinama dobio otkaz. Sada je dobio porciju od Hajduka i zato mu je kup protiv Dinama važan. Takvu situaciju nemaju ni Dinamo ni Hajduk u kojima je stalno nekakav cirkus. Osijek i Rijeka su klubovi u kojima možeš normalno raditi. Ako tamo ne možeš napraviti dobar posao, onda nisi dobar sportski direktor.

Što je u nogometnom smislu pokazao uvjerljivi Dinamov poraz od Rijeke?

- Dinamo ima kvalitetu, najbolji je u Hrvatskoj. Najbolji igrači su mu Pjaca, Stojković, Ademi, Mišić u top izdanju, Petković kada se vrati... Ako oni ne funkcioniraju, onda ne može igrati niti jedan stranac koji je doveden za neki iskorak. Cannavaro je napravio neke dobre stvari, no pitanje je koliko se njegov nogomet uklapa u Dinamove principe. No, Dinamo nema zajedništvo, vidjelo se to nakon zadnje utakmice. Dinamo nema obiteljsku crtu kao Rijeka. U momčadi svatko gleda sebe i svoje premije kako bi zaradio. Dinamo i Hajduk imaju premalo domaćih igrača koji vole klub i koji će dati posljednji atom snage.

Stranci, dakle, nemaju empatiju prema klubu?

Ishitreni potezi

- Nemaju. To je relativno normalna pojava u vrhunskom profesionalizmu. No, ako si doveo igrača koji ima takav problem, onda ga moraš što prije detektirati. Jer, u protivnom, nekome mora pasti glava...

Ali oni s unosnim ugovorima ipak moraju brinuti o sustavu koji im sve te privilegije omogućava?

- Tako je. Moraš opravdati sve to. No, te probleme moraš prepoznati u mjesec dana. U Dinamu su dva-tri igrača koji ne pašu tom sustavu. To se vidi na treningu i nije potrebna neka posebna vještina. Dinamo to trpi i zbog toga nije onaj klub koji bi trebao biti.

S pet bodova zaostatka i tendencijom približavanja vrhu, 60 milijuna eura u kasi od Lige prvaka, Dinamova projekcija nije izgledala tako loša. I onda uprava izazove nove turbulencije smjenom sportskog direktora. Čini se, jedan u nizu ishitrenih poteza Dinamove uprave?

- To je lutanje koje je počelo od otkaza Sergeju Jakiroviću. Dinamo je klub koji ne trpi dva-tri poraza u nizu. Ne trpi blamiranje kao u Münchenu. No, onda je trebalo pustiti Jakirovića koji bi uštedio velike otpremnine. Lutanje se nastavilo i očito nemaju rješenja. I onda na to dolazi sedam bodova zaostatka. Neka sada u derbiju remiziraju, a Rijeka pobjedi, tko će stići devet bodova razlike!? Da Dinamo ima situaciju i ljude kao u Rijeci ili Osijeku, ne bi se sada našao u ovoj situaciji.

Dosta se zadnjih mjeseci pričalo o stanju u Dinamovoj školi nogometa. Što menadžersko tržište kaže o omladinskoj selekciji maksimirskog kluba?

- Dinamo, kao Hajduk, Rijeka ili Osijek, prepoznati su u europskim ligama. No, teško je odvesti igrača sa 16-17 godina, što je jako rano. Jer, ta su djeca još vezana za svoje roditelje, grad ili prijatelje. To je čisti profesionalizam i rijetki se uspiju nametnuti. Pravo rješenja za naše klubove je ponovno osnivanje drugih momčadi. Velika četvorka našeg nogometa to jednostavno mora imati. Dinamo je sada potpisao ugovor s dvojicom mladih igrača, no pitanje je što sada napraviti i kako će se nastaviti razvijati. Kod nas dolaze stranci koji traže rezultat, a trebamo priliku dati našim trenerima koji poznaje naše mlade igrače i koji će raditi u interesu hrvatskog nogometa - zaključio je Vranješ. •