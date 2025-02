Održan je krizni sastanak u svlačionici Dinama: 'Puno puta u karijeri morao sam i ja pred navijače'

Dinamo već sutra bar dijelom može isprati gorak okus koji je posljedica teškog poraza od Rijeke (0:4), plavi igraju četvrtfinale Kupa s Osijekom u Maksimiru. Dinamov trener Fabio Cannavaro nije želio previše pričati o toj utakmici na Rujevici.

Karton je ugasio momčad

– Mogli bismo o tome razgovarati tri sata, ali idemo se okrenuti Osijeku. Atmosfera u svlačionici nije najbolja nakon tog poraza, ali to nam govori da je igračima stalo. No, mi smo profesionalci, iako takvi porazi jako bole. Dobro je što možemo već za nekoliko dana u novoj utakmici pokazati drugačije lice. Srećom, ovo nisu Olimpijske igre da priliku za popravak imaš svake četiri godine – rekao je Cannavaro i o toj riječkoj ‘tragediji’ dodao:

– Puno nas koštaju te pogreške. Ne smijemo odustajati kad dobijemo crveni karton, moramo se boriti i pokušati pobijediti. Prvi put sam vidio momčad koju je crveni karton tako presjekao, koja se jednostavno ugasila. Motivirao sam ih, pričao im što moraju čini, ali teško je išlo. Primamo previše golova, nismo dovoljno koncentrirani, previše gledamo da budemo dobri s loptom u nogama, a u defenzivi griješimo.

Dinamo je izgubio u posljednjoj utakmici u Osijeku, ali je igrao jako dobro, uz ono izdanje protiv Milana, to je bila i najbolja utakmice plavih u ovoj polusezoni.

– Igrali smo dobro u Osijeku, ali nekad i kad napraviš sve, ne pobijediš. I nakon tog poraza nije bilo nijedne riječi kritike jer smo dali sve što smo mogli, nije bilo nikakvih zamjerki. Naučili smo dosta iz te utakmice, jasno je da ne smijemo raditi pogreške, jer to je Kup i nema popravka. Na Rujevici su nakon teškog poraza navijači očitali bukvicu igračima, no trener Dinama nije to vidio prvi put u svojoj karijeri.

Cijeli moj život je borba

– O, puno puta sam morao pred navijače. U Napoliju, Parmi, Interu... Imao sam mnogo situacija gdje su nas navijači pozivali na razgovor, pogotovo je nezgodno bilo u Parmi jer je riječ o malom gradu. Normalno je da navijači nisu zadovoljni. Moramo dati najbolje od sebe! Kad sam dolazio u Dinamo znao sam da nije idealna situacija. Ali, ako ne uđete u borbu, ne znate hoćete li preživjeti, cijeli moj život je borba, još kao igrač morao sam se boriti s jakim igračima i konkurencijom, nikad nisam odustajao. Želim da takvi budu i moji igrači – govorio je Cannavaro.

A osim navijača, plavi su danas nakon utakmice međusobno razgovarali, jučer su s njima pričali predsjednik Velimir Zajec i predsjednik Uprave Zvonimir Manenica. Dobili su podršku i igrači i trener Cannavaro. No, znamo da te podrške, pogotovo treneru, ne traju dugo. Da bi podrška i dalje bila nazočna, plavi će morati proći u polufinale Kupa, a onda u velikom derbiju u nedjelju slaviti nad Hajdukom.