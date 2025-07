Dinamo je konačno riješio veliki problem: 'Nazvao me Boban i rekao da vjeruje u mene'

Dugogodišnju boljku Dinamo je, zasad tako izgleda, riješio. Taj kronični problem lijevog beka sad bi trebao biti saniran na pravi način. Naime, plavi su iz Bayerna doveli Mattea Péreza Vinlöfa, 19-godišnjaka, te iskusnijeg, ali i očito vrlo kvalitetnog Brunu Godu koji se u dvije utakmice pokazao kao pravo rješenje i šteta je što prije taj dinamovac, a bilo je prilika, nije došao u Dinamo. No, o Godi se puno toga zna, a o Pérezu Vinlöfu puno manje. Vrijedni glasnogovornik Dinama Marko Bošnir "priveo" nam je novog lijevog beka, koji nam se jako svidio već u svojoj prvoj utakmici, na "upoznavanje". Komunikacija s njim nije teška, dečko je pravi poliglot.

- Govorim četiri jezika, njemački, španjolski, engleski i švedski – kaže Vinlöf koji ima švedske i peruanske krvi.

Koji karakter više prevladava?

– Izvana je to švedski, a na terenu ljudi kažu da sam više peruanski karakter, mislim da je to dobar "mix".

Kako je počela vaša priča s Dinamom?

– Dogodilo se dosta brzo, nakon sezone bio sam na odmoru, nazvao me moj agent i pitao što mislim o Dinamu, rekao sam da me zanima. Potom me nazvao Zvonimir Boban i imao sam dobar osjećaj od početka. Dinamo mi je objasnio svoje velike planove, da vjeruje u mene, a ja sam ambiciozan i vjerujem u sebe.

Jeste li znali tko je Zvonimir Boban?

– Iskreno, nisam. No, onda sam otišao na Google i vidio puno toga, stvarno je bio veliki, veliki igrač, ali njegova veličina vidi se i sad, čovjek je to s velikim iskustvom u nogometu.

Prošlu sezonu Vinlöf je proveo u bečkoj Austriji u kojoj je došao na posudbu iz Bayerna. I igrao je odlično, upisao 38 utakmica i izabran je u najbolju momčad austrijske lige u toj sezoni. Kako to da niste ostali u Austriji?

– Za moj razvoj tih godinu dana je bilo odlično, riječ je o velikom, sjajnom klubu, kao to je i Dinamo. Mislim da je za mene sjajno doći u tako veliki klub, mlad sam i mislim da važno doći u klub u kojem je veliki pritisak. Za moj razvoj je dobro što svaki dan treniram s igračima koji su na vrhunskoj razini. Već sad na početku uvidio sam da su treninzi na vrlo visokoj razini i osjećam se ovdje vrlo ugodno. Veselim se utakmicama, pogotovu onima u Europskoj ligi. Meni je to jako uzbudljivo, imat ću prilike pokazati se na velikoj sceni.

Što ste znali o Dinamu prije nego ste došli ovamo?

– Puno, pogotovu iz Lige prvaka.

I kada ih je vaš Bayern svladao s ogromnih 9:2 na startu Lige prvaka?

– A ne, ne po tome. Još dok sam bio mali pratio sam Ligu prvaka i ostale europske utakmice, a Dinamo je uvijek bio u tim natjecanjima. Znao sam da je Dinamo iz Hrvatske, da je ovdje apsolutno dominantan.

Što su vam rekli u Bayernu kad ste rekli da idete u Dinamo?

– Ništa posebno, rekao sam im da želim ići i oni su to uvažili.

Jeste li možda razgovarali s nekim hrvatskim igračima prije nego ste odlučili krenuti put Zagreba?

– Znam neke hrvatske dečke otprije, kao što su Lovro Zvonarek i Ljubo Puljić koji su također u Bayernu.

Tamo je bio i Gabriel Vidović, koji je sad u Dinamu.

– S njim nisam prije razgovarao, ali kad je vidio da dolazim, pitao me je li to istina. I on mi je pričao koliko je Dinamo veliki klub i da je sjajno što dolazim ovamo. Svi s kojima sam razgovarao imali su samo pozitivne riječi.

Dion Drena Beljo meta je Dinama i moguće rješenje za mjesto centarfora, u dresu Austrije Vinlöf se s njim sretan u derbijima s Rapidom gdje je pak Beljo bio na posudbi.

– Igrao sam protiv njega, zabio nam je i gol u našem prvom derbiju, jako dobar igrač i bilo bi super kad bi došao ovamo.

U povijesti Dinama baš i nije bilo igrača iz Švedske i Perua, tek neki koji nisu ostali nikakav trag, možete ispisati povijest.

– Nisam razmišljao o tome, pa ni u Njemačkoj nije bilo puno švedskih igrača. Mislim da to nema veze s nacionalnosti.

Što biste izdvojili kao svoje najbolje nogometne strane?

– Dinamičan sam igrač, volim kombinatornu igru, volim otići naprijed, centrirati, asistirati napadačima, brz sam i borac sam, želim dobivati duele, zatvoriti svoju lijevu stranu, biti agresivan protiv suparničkih krila. No, imam još puno prostora za napredak, još više ići prema naprijed, asistirati pa i zabijati, želim se više uključivati u zadnju trećinu – priča mladi Pérez Vinlöf.

Što očekujete od Dinama?

– Znam da je ovo novi projekt u Dinamu, puno je mladih igrača koji imaju puno kvalitete, igrača koji su "gladni", to je ono što sam dosad vidio, svi su jako "gladni". Motivacija je izuzetno visoka, treneri i svi u klubu su me sjajno primili i sve će to biti dobro. Svi mladi i stariji igrači su me jako dobro prihvatili, brinu o meni, razgovaraju sa mnom. To je važno kad si mlad, da se brzo osjećaš ugodno u novom okruženju.

Kako je vaša obitelj reagirala kad se otvorila mogućnost odlaska iz Bayerna u Dinamo?

– Moj je tata veliki zaljubljenik u nogomet, kad smo spomenuli Dinamo, rekao je da je to dobro. Naša iskustva s ljudima s ovog područja su odlična, ne samo s njima kao igračima već i kao ljudima. I ovdje ću napredovati ne sam igrač nego i u svojoj osobnosti, kao čovjek. A mama, a znate da su mame – mame. Samo želi da meni bude dobro, i ona je razgovarala s Dinamom, čula je što su rekli, što misle o meni i zaključila je da će mi ovdje biti dobro i ona je dobila dobar osjećaj, tako da smo svi sretni.

U Dinamu ste desetak dana, tko vas je od plavih suigrača najviše impresionirao?

– Razina svih je vrlo dobra, ako moram baš nekoga izdvojiti, onda bi to bio Stojković. Jako mi se sviđa, ne samo što je jako dobar s loptom već je i veliki borac. Puno trči, uvijek je aktivan, sviđa mi se i kako igra kapetan (Mišić, nap.a.), imam sjajnu kontrolu igru, ima još puno sjajnih, ali zasad ću izdvojiti njih dvojicu – zaključio je izuzetno elokventni Matteo Pérez Vinlöf.