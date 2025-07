Barcelonin dragulj otkrio što je presudilo: 'Taj čovjek me nazvao, pomslio sam - Dinamo? Zašto ne...'

Dinamo je u ovoj ljetnoj stanci doveo niz mladih i perspektivnih igrača, a među njima su i mladi igrači iz jakih nogometnih škola. Jedan od takvih je Sergi Domínguez, 20-godišnji Španjolac koji je u Dinamo stigao iz Barcelone. Nakon sjajnog staža u školi La Masia, stigao je i do prve momčadi Barçe, za nju je ove sezone odigrao šest utakmica, no onda se vratio u B momčad, ali piše mu se da je osvojio naslov prvaka i kup Španjolske jer je nastupao u oba natjecanja. Kako se dogodio prvi kontakt s Dinamom, pitamo mladog Španjolca, novog stopera plavih?

- Bio sam kod kuće kad me nazvao Albert Capellas (novi šef nogometne škole Dinama) te me pitao bi li me zanimalo da dođem ovamo, a ja sam rekao – zašto ne. I počeli smo razgovarati i na kraju mislim da sam donio dobru odluku – kaže Sergi Domínguez.

Kako ste uopće odlučili Barcelonu zamijeniti Dinamom?

– Uvidio sam da neću imati puno prilika igrati u prvoj momčadi Barçe i odlučio sam napraviti korak unazad u karijeri da bih onda napravio dva koraka naprijed.

Alberta Capellasa poznajete duže?

– Da, bio je u Barceloni godinu dana kad i ja i znamo se.

Koliko je na vašu odluku da dođete u Dinamo utjecao Dani Olmo?

– Dosta, uvijek je lijepo govorio o Dinamu dok smo igrali u Barceloni. Kada me Capellas nazvao, zvao sam Olma da mi kaže sve klubu i rekao mi je da je dobra odluka otići u Zagreb, jer klub, grad i sve je sjajno za moj razvoj i u nogometnom smislu i u izgradnji osobnosti. Tako da je poprilično utjecao na moju odluku.

Igrali ste u prvoj momčadi Barcelone, zašto su vas vratili u drugu momčad?

– Zato što su se Araujo i Christensen oporavili od ozljeda i onda je bila jako velika gužva na stoperskim pozicijama, a za mene bilo bolje igrati. Treninzi jesu u redu, ali igrači uvijek žele igrati utakmice.

Jeste li možda razgovarali s Torrenteom i Villarom, Španjolcima koji su u Dinamu?

– Nisam prije dolaska, tek smo ovdje razgovarali, a Villar je došao samo dan-dva prije mene, tako da on nije puno znao. Razgovarali smo o momčadi, o suigračima i on je u tih nekoliko dana bio jako sretan i ja mu vjerujem – kaže izuzetno simpatični Domínguez.

Kako biste opisali svoje igračke karakteristike?

– Mislim da sam dobar u igri s loptom u polju, volim komunicirati sa svojim suigračima tijekom utakmice...

Svi bi željeli igrati kao Barcelona, može li se Dinamo približiti toj razini s obzirom na to da će prakticirati sustav 4-3-3?

– Zašto ne bi mogao? Ako naporno trenirate i imate dobre igrače, u nekoliko godina može se doći do te razine. Kvaliteta ovdje postoji, treba se dobro uigrati, naučiti i prihvatiti sve zahtjeve.

Bilo je govora da mladi Cardoso Varela zanima Barcelonu, malo ste ga gledali dosad, no je li to moguće?

– Ne znam jesu li prvi dojmovi točni jer gledao sam ga na prvoj utakmici ovdje u samo jednom poluvremenu. No, stvarno je brz, mislio sam da je stariji, kad onda čujem da ima samo 16 godina. Impresionirao me, strašno je brz, ima dribling, dobar pas, stvarno je dobro igrao.

Možda kao Yamal?

– A ne, Yamal je drukčiji i Yamal je – Yamal. Možda Varela može biti odličan, dođe li samo blizu Yamalu, bit će top-igrač.

Jeste li oduvijek znali da će Yamal biti takav čudesni igrač?

– Jesam, igrali smo zajedno u momčadi U19, meni je bilo 17, a njemu 15 godina. Moj tata je veliki nogometni zaljubljenik i rekao sam mu da će Yamal biti Zlatna lopta jednog dana. On je lud, to je nemoguće. Pitali su me neki suigrači u njemu i rekao sam da o njemu ne mogu reći ništa, ne može se to opisati.

Je li vas puno puta predriblao?

– Naravno, ali on predribla sve, svakoga tko je ispred njega.

Mogli ste ga koji put "skršiti".

– A ne, pa Yamal je moj prijatelj.

Vratimo se Dinamu, što očekujete ovdje?

– U svakom slučaju osvajanje naslova prvaka jer Dinamo uvijek želi sve osvojiti i želim napraviti dobar posao u Europskoj ligi, a ja ću pomoći kad god i kako god budem mogao.

Nadate li se da bi se jednog dana mogli vratiti u Barcelonu?

– Možda, svakako je da ću to pokušati dosegnuti.

Kao Dani Olmo?

– Da, moja je ideja napraviti to što je on napravio, a Barcelona je moj grad, tamo mi je obitelj, prijatelji, igrao sam u Barçi dugo i naravno da bih se jednog dana volio vratiti.

Što vam je obitelj rekla kad se pojavila mogućnost odlaska u Zagreb?

– Rekli su da je to vrlo dobar izbor. Dobro, mama nije bila baš za to zato što je obitelji teško zbog odlaska od nje, ali i oni su mislili na moju profesionalnu karijeru i složili se da odem.

Jeste li naučili koju hrvatsku riječ u ovih nekoliko dana?

– Ma ne, zapravo znam reći "dobro", ali zapravo ne znam što znači.

Jeste li ikad prije bili u Hrvatskoj?

– Nikad, čuo sam o jugu, o krasnim plažama.

Tko je bolji, Modrić ili Rakitić?

– Obojica su veličanstveni, ne dobri nego izvanredni.

Zašto ste odabrali broj 36 u Dinamu?

– To je bio moj broj kad sam debitirao za prvu momčad Barcelone, u Dinamu su mi ponudili taj broj. Volim taj broj, jako mi je važan – zaključio je vrlo simpatični mladić na tečnom engleskom jeziku, a kakav je na terenu, sve zanima, no ima sve predispozicije da bude važan u novoj momčadi Dinama.