Dinamo ipak putuje u Srbiju! UEFA popustila pod pritiskom SAD-a, Izraelci ostaju u Europi

Nakon višednevnih napetosti i intenzivnih rasprava iza zatvorenih vrata, Izraelski nogometni savez izbjegao je suspenziju iz svih natjecanja pod ingerencijom Uefe. Iako se činilo da je isključenje izraelskih klubova i reprezentacije gotova stvar, pogotovo zbog sve glasnijih poziva na sankcije po uzoru na one uvedene Rusiji, odluka je u posljednji trenutak odgođena. Prema pisanju izraelskih medija, ključnu ulogu u preokretu odigrao je snažan diplomatski pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država. Navodno je intervencija Washingtona bila toliko odlučna da je glasanje Izvršnog odbora Uefe, na kojem se očekivala uvjerljiva većina za suspenziju, otkazano, a cijelo pitanje privremeno je skinuto s dnevnog reda.

Ova odluka ima izravne posljedice i za hrvatski nogomet. Naime, zagrebački Dinamo će, prema sadašnjem rasporedu, sljedećeg tjedna ipak morati na gostovanje Maccabiju iz Tel Aviva. Zbog složene sigurnosne situacije u Izraelu, UEFA je ranije odlučila da se utakmice izraelskih klubova moraju igrati na neutralnim terenima, pa će Maccabi kao domaćin dočekati plave u Bačkoj Topoli u Srbiji. Da je suspenzija prošla, Dinamo bi vjerojatno prošao dalje bez borbe, no ovakvim raspletom čeka ga zahtjevan dvoboj protiv izraelskog prvaka. Uz Maccabi Tel Aviv, i drugi izraelski klubovi nastavljaju svoja natjecanja, kao i nacionalna selekcija, koja ostaje u kvalifikacijskom ciklusu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Pritisak na Uefu i Fifu da sankcioniraju Izrael raste već tjednima. Brojni nogometni savezi, dužnosnici, ali i navijačke skupine diljem Europe pozivali su na potpunu sportsku izolaciju zbog vojnih operacija u Gazi, povlačeći paralelu s odlukom iz veljače 2022. kada su ruski klubovi i reprezentacija ekspresno izbačeni iz svih međunarodnih natjecanja. Palestinski nogometni savez predvodi kampanju za izbacivanje, a podršku im pružaju i neke utjecajne zemlje poput Katara, koji je jedan od ključnih financijskih partnera UEFA-e i koji je aktivno lobirao za održavanje glasanja o suspenziji. Diljem europskih stadiona sve su češće poruke navijača poput "Zaustavite genocid, dajte Izraelu crveni karton", što dodatno pojačava pritisak na sportske institucije.

Iako je Izrael privremeno sačuvao svoje mjesto u europskom nogometu, analitičari se slažu kako je "bitka za sudjelovanje na međunarodnim turnirima daleko od gotove". Odluka o odgodi smatra se tek privremenim rješenjem, kupljenim vremenom pod utjecajem moćnih političkih saveznika. Sudbina izraelskog nogometa uvelike će ovisiti o daljnjem razvoju političke situacije na Bliskom istoku. Ako se sukob nastavi, gotovo je sigurno da će se pitanje isključenja ponovno naći na stolu čelnika UEFA-e, a ishod bi tada mogao biti drugačiji. Shlomi Barzal, glasnogovornik Izraelskog nogometnog saveza, priznao je da bi suspenzija predstavljala "gotovo smrtni udarac za izraelski nogomet", s potencijalnim domino-efektom i na druge sportove.