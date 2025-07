Dinamo ima vlastitog Yamala! Tek mu je 16 i zaslužuje biti u udarnom sastavu, on je budućnost

Koliko godina ima Lamine Yamal najveća zvijezda Barcelone? Sad će 17 godina i taj Yamal igra u prvoj momčadi Barce, i vrijedi stotine milijuna eura, a naš Cardoso Varela koji je pametno zbrisao iz Barce u Dinamo jer je tu vidio svoju karijeru u stilu Danija Olma, ima priliku ponoviti Olmov uspon.

Dakle dečko je u 20 ili 25 minuta utakmice za Dinamo pokazao ogromni potencijal. U Dinamu nekako kruži priča da u ovom trenutku ne može biti prvi izbor za lijevo krilo, ali zašto ne bi bio?

Taj dečko ima bolji prvi korak od Matea Kovačića, on je brz, okomit i opako konkretan. Pa što ako mu je 16 godina, zar je Yamal njegov tata ili su možda vršnjaci!? Varela je zaslužio ogromnu priliku za ulazak u najbolju postavu plavih jer je opako konkretan i direktan, brži od suparničkih braniča, taj dečko je sadašnjost i budućnost Dinama. Samo se nadamo da doista nema otkupnu klauzulu od Barce za pet milijuna eura jer to bi za Dinamo bilo bogohuljenje, taj dečko vrijedit će izuzetno više. On je budućnost Dinama!