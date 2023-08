Ovo su suparnici hrvatskih klubova na putu do euro skupina. Osijek i Rijeka u teškoj situaciji

U sjedištu Uefe u Nyonu danas je ždrijeb play-offa Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige i svi naši klubovi saznat će moguće suparnike s kojima će igrati prođu li treće pretkolo. Dinamo će mogućeg suparnika, svlada li AEK, saznati nakon podneva, a mogući suparnici su mu Antwerp i pobjednici susreta Slovan (B) - Maccabi (H), Klaksvik - Molde i Rakow - Aris (L). Ne svlada li AEK, Dinamo će od 13 sati pratiti ždrijeb play-offa Europske lige.

Kako Hajduk u trećem pretkolu igra s PAOK-om koji je nositelj, ima velike šanse dobiti lakšeg suparnika na posljednjoj stubi do skupine Konferencijske lige, a od opasnijih prijete mu Lech, Osasuna, Beşiktaş, Twente, Legia... Ne bi bilo loše kad bi bijeli za suparnika dobili Apoel iz Nicosije, Celje, Sepsi, Tobol, FCSB (Steaua) ili Hibernian.

No, Ivan Leko prvo treba misliti na PAOK. Rijeci i Osijeku, koji nisu nositelji, prijete Eintracht, Alkmaar, Fenerbahçe, Aston Villa, Partizan, Bodo/Glimt... Oni u svakom slučaju, koga god izvuku, neće imati nimalo lagan posao u play-offu, no prvo do njega trebaju i doći.

