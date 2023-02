Dinamo doveo brazilsko čudo od djeteta! Belinho (14) je jedan od najvećih talenata na svijetu

Nezasluženo je ispod radara prošao jedan vrlo zanimljiv, intrigantan, pa i senzacionalan posao koji je Dinamo odradio u prijelaznom roku. Naime, u Dinamovim pionirima od ovoga proljeća zaigrat će jedan od najvećih, možda i najveći svjetski talent svojega godišta, 14-godišnji Brazilac Rafael Gomes Cirino ili skraćeno – Belinho.

YouTube je preplavljen njegovim spektakularnim majstorstvima u dresu njegova donedavnoga kluba Vasca da Game, a u njima će uskoro moći uživati i zagrebačka publika. Belinho je jedna sasvim drugačija nogometna dimenzija.

No kako je jedan tako darovit dječak uopće završio u Dinamu? Ispalo je to tako spletom nesretnih, tragičnih okolnosti, zbog koji je njegov otac poželio napustiti Rio de Janeiro i otvoriti novo životno poglavlje na drugom kraju svijeta.

U tome mu je pomogao najviše rangirani hrvatski nogometni menadžer Andy Bara, vlasnik agencije Niagara Sport Company, te njegov brat Denny Bara.

– O Belinhu sam čuo u Španjolskoj, pričalo se o njemu po cijeloj Južnoj Americi, da je to dijete izvanserijski talent, i to po brazilskim standardima. Ne europskim, nego brazilskim. Tako sam svoga brata Dennyja poslao u Rio da ga vidi na djelu. I njegova reakcija čim je ugledao Belinha bila je: “Ovakvoga nogometaša nikada nisam vidio!” Tada je stupio u kontakt s dječakovim ocem Misaelom kako bismo ga eventualno pridobili za našu agenciju. Predstavili smo mu se, pričali smo mu o Hrvatskoj, upoznali ga s pričom o Daniju Olmu... Na tome je na početku i ostalo budući da su dječakovu obitelj u to vrijeme salijetali i brojni brazilski menadžeri – govori Andy Bara pa nastavlja:

– Nažalost, u to vrijeme Misaelova supruga već je bila teško bolesna i nakon nekoliko mjeseci borbe s teškom bolešću ona je tu bitku ipak izgubila. Misael je iznenada ostao bez supruge, njegovih četvero djece bez majke i otac im sa svojim primanjima nije mogao osigurati egzistenciju. Tada nam se bio javio, kazao nam je kako zbog tuge i želje za novim poslom i boljom zaradom želi napustiti Brazil.

Trenirao u Vinodolskom

Misael Cirino tako je uz pomoć Andyja Bare došao u Hrvatsku, privremeno se zaposlio kao građevinac u Novom Vinodolskom, a nakon nekoliko mjeseci djeca, koja su u Brazilu živjela sa svojim stricem, došla su mu u posjet. Tada je maloga Belinha upisao u nogometni klub u Novom Vinodolskom, da privremeno trenira s njima.

– Nakon nekoliko mjeseci rada u Hrvatskoj, Misaelu se Hrvatska jako svidjela i tada je donio odluku da se želi s obitelji preseliti u Hrvatsku. Ganule su ga i suze maloga Belinha koji se sa stricem trebao vratiti u Brazil. Dječaku se toliko svidjelo ovdje da se više nije želio vratiti u svoju domovinu, nego ostati ovdje s ocem – nastavio je Bara.

Tako je dječak ostao igrati u Novom Vinodolskom, a takav talent, naravno, nije dugo mogao proći nezapaženo.

– Nakon što ga je Dinamo vidio na djelu, bili su oduševljeni. Prvi ga je vidio trener Dino Julardžija, koji mi je kazao da se radi o čudu od djeteta. Da vam pokušam dočarati o kakvom je nogometašu riječ, reći ću vam sljedeće: ako Belinho s 18 godina bude imao ovakve performanse kakve sada ima, ako bude tako dominirao u tom uzrastu, on će biti najskuplji Dinamov igrač ikada, i to s velikom razlikom! Samo da podsjetim kako će Olmov transfer s bonusima dosegnuti iznos od oko 40 milijuna eura. Vidio sam Eduarda, Halilovića, Kovačića... u tim godinama i nitko od njih nije bio takav talent kao Belinho! U tim godištima nitko nije dominirao kao on, to kažu i Dinamovi treneri. Vjerujte mi, on je novi Neymar! On igra s lakoćom, on prolazi trojicu kao da ih nema. Moraš ga faulirati da bi mu uzeo loptu. Ali, naravno, kako će se on razvijati, koliko će narasti, ojačati, mi to u ovom trenutku ne znamo – naglasio je Andy Bara.

Gaf s Olmom

Otići ćemo možda predaleko, ali postoji li šansa da Belinho, koji ovdje ide u školu, dobije i hrvatsko državljanstvo te jednoga dana zaigra igra za selekcije Hrvatske?

– Naravno da bi mogao. Nadam se da politika neće napraviti gaf i propustiti takvu šansu kao što je to bio slučaj s Danijem Olmom, koji je svojedobno bio voljan prihvatiti hrvatsku putovnicu, no to nikada nije bilo realizirano – zaključio je Bara.

Podsjetimo, sličnu priču kao Belinho imao je svojedobno i Eduardo da Silva, koji se s 15 godina preselio iz Rija u Zagreb, u nešto ipak drugačijim okolnostima. Eduardo se ovdje brzo prilagodio i zahvaljujući svome talentu i karakteru postao jedan od najvećih hrvatskih nogometaša. Belinho ima sve preduvjete da krene Duduovim stopama.