Nogomet

Dinamo dao 11 pogodaka, sada ima tri boda više od Hajduka

Autor
Damir Mrvec
16.11.2025.
u 17:50

Nogometašice Dinama uvjerljivo su pobijedile Split, a 11:0 u 9. kolu Prve lige. Ovom pobjedom Dinamo je ostao na vrhu tablice s 25 bodova, tri boda više od drugoplasiranog Hajduka i čak sedam od trećeg Agrama.

Nogometašice Dinama uvjerljivo su pobijedile Split, a 11:0 u 9. kolu Prve lige. Ovom pobjedom Dinamo je ostao na vrhu tablice s 25 bodova, tri boda više od drugoplasiranog Hajduka i čak sedam od trećeg Agrama.

Strijelci za Dinamo bile su Petarić 2, Stambolich, Spajić 2, Dijanić, Kalaj, Jantol 2, Rendulić i Bartolović. Agram, aktualne prvakinje Hrvatske, pobijedile su u gostima Goricu sa 6:2.

Držao se domaćim do 60 minute, a onda su kod 1:2 primile dva pogotka za redom i tu je priči bio kraj. Osijek i Međimurje odigrali su 1:1. Povele su gošće pogotkom Blais u 38. minuti, a domaće su izjednačile u 79. minuti kada je Đukić realizirala jedanaesterac.

U 10. kolu Druge HNLŽ, skupina A, Donat je u Zadru pobijedio Inker iz Zaprešića s 13:1, Neretva je bila bolja od Sloge Mravince (9:4), dok je Siget na svom travnju svladao Pregradu sa 6:0.

U skupini B, Vukovar je pobijedio Frankopan (2:0), Koprivnica je bila bolja od Slavonije Požega (8:1), a Sesvetski Kraljevec i Marsonia podijeli su bodove (1:1) 
Split Međimurje Osijek Hajduk Dinamo ženski nogomet

Kupnja