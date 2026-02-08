Zagreb se još čeka, ali dočeka brončanih malonogometaša definitivno će biti: Evo koji ga grad organizira

Hrvatska futsal reprezentacija pobjedom nad Francuskom nakon izvođenja šesteraca došla je do svoje prve medalje s velikih natjecanja. Mali vatreni su u ljubljanskim Stožicama došli do brončane medalje na Europskom prvenstvu. Zlato je kući odnijela Španjolska, svoje već osmo, dok je srebrnu medalju osvojio Portugal - zlatni s prošla dva europska prvenstva.

Puno se nakon utakmice pričalo o tome jesu li naši reprezentativci zaslužili svečani doček kakav su za isti uspjeh dobili hrvatski rukometaši. U anketi Večernjeg lista, 74 posto naših čitatelja izjasnilo se kako futsal reprezentacija zaslužuje doček, no grad Zagreb još se nije oglasio.

Zato jest grad Pula koja će svojim brončanim malonogometašima, Niki Vukmiru i Davidu Mataji danas organizirati doček na Portarati piše Istarski.hr. Za zabavu gostiju bit će zaduženi Ivan Licul i DJ Sosa. Dočeku bi trebao prisustvovati i gradonačelnik Pule Peđa Grbin, a program će početi od 18 sati.