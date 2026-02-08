Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPREMA SE FEŠTA

Zagreb se još čeka, ali dočeka brončanih malonogometaša definitivno će biti: Evo koji ga grad organizira

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 10:37

U anketi Večernjeg lista, 74 posto naših čitatelja izjasnilo se kako futsal reprezentacija zaslužuje doček, no grad Zagreb još se nije oglasio

Hrvatska futsal reprezentacija pobjedom nad Francuskom nakon izvođenja šesteraca došla je do svoje prve medalje s velikih natjecanja. Mali vatreni su u ljubljanskim Stožicama došli do brončane medalje na Europskom prvenstvu. Zlato je kući odnijela Španjolska, svoje već osmo, dok je srebrnu medalju osvojio Portugal - zlatni s prošla dva europska prvenstva.

Puno se nakon utakmice pričalo o tome jesu li naši reprezentativci zaslužili svečani doček kakav su za isti uspjeh dobili hrvatski rukometaši. U anketi Večernjeg lista, 74 posto naših čitatelja izjasnilo se kako futsal reprezentacija zaslužuje doček, no grad Zagreb još se nije oglasio.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Zato jest grad Pula koja će svojim brončanim malonogometašima, Niki Vukmiru i Davidu Mataji danas organizirati doček na Portarati piše Istarski.hr. Za zabavu gostiju bit će zaduženi Ivan Licul i DJ Sosa. Dočeku bi trebao prisustvovati i gradonačelnik Pule Peđa Grbin, a program će početi od 18 sati.
Ključne riječi
Pula doček Europsko prvenstvo hrvatska futsal reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:14 08.02.2026.

Zašto grad Zagreb i Tomašević ne organiziraju doček. Šta im sada smeta ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
Intervju plave jedinice

Livaković: Iza mene je teška godina, imao sam puno ponuda, ali evo zašto sam izabrao Dinamo

Dominik Livaković (31) vratio se u Dinamo, a povratnički nastup upisao je već u ponedjeljak, 2. veljače, u pobjedi protiv Vukovara 3:1 na Maksimiru. Nekoliko dana nakon svog drugog debija u modrom dresu, hrvatski reprezentativni vratar dao je veliki intervju za klupsku platformu Dinamo Plus u kojem je govorio o razlozima povratka, ambicijama i planovima za budućnost.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!