Pamić: 'Mi od heroja možemo napraviti kretena'

O onome što se događa oko Luke Modrića i Dejana Lovrena, podignutih optužnica za lažno svjedočenje u 'slučaju Mamić', malo je bilo onih koji su željeli nešto reći. No, Igor Pamić, bivši reprezentativac i danas trener nije pobjegao od tog događaja:

- U ovom slučaju morat će se on braniti. Luka Modrić je kapetan naše reprezentacije i sigurno sve ovo nije ugodno za njega. No, reći ću vam ovo – mi možemo od heroja jako brzo napraviti kretena, a lako ćemo i od kretena raditi heroje. Nažalost, to je meni u našoj državi postalo normalno. Gledajte, ja se tom čovjeku divim za sve što radi na terenu, a sve ostalo me ne zanima.

GALERIJA Luka Modrić i Dejan Lovren u hrvatskoj A reprezentaciji

Znam da će sada biti svakojakih komentara, ali pričekajmo ljudi, nemoj mu sad suditi kad je podignuta optužnica. Znate, za mene je moja prva susjeda rekla da sam grozan, da ne kažem neku težu riječ, a ja znam da nisam. Ne želim o tom gospodinu govoriti na ovaj način, o optužnici.

VEZANI ČLANCI:

On će se braniti, mi ne znamo što je napravio, je li nešto napravio i zašto je napravio ako je napravio. Mi, ili ja, možemo ga i moramo voljeti kao i sve naše reprezentativce zbog svega što su napravili za našu reprezentaciju i za našu zemlju – rekao nam je Igor Pamić.

VIDEO Modrić i Lovren ponovo optuženi za davanje lažnog iskaza: Evo što je Modrić govorio 2017. godine