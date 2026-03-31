Hrgović engleskim domaćinima: Žao mi je no morat ću vam pokvariti party

S današnjom press konferencijom borba između Filipa Hrgovića i Davea Allena postala je i službena. Njihov okršaj održat će se 16. svibnja na lokalnom stadionu u Doncasteru gradu u južnom Yorkshireu od 90-ak tisuća stanovnika.

Ove borce spasio je Hrgovićev promotor Frank Warren koji je taj dvoboj ovako najavio.

- Publika će vidjeti dobru borbu jer znam da će Dave Allen pružiti najbolju borbu života.

A hoće li to Englezu biti dovoljno ovisit će ponajviše o Filipu Hrgoviću i stanju u kojem će on ući u ring i načinu kako će voditi ovu borbu.

- Moj plan je pokvariti party. Oprostite mi na tome no to je moj posao. Treniram jako kao za svaku borbu i neću Allena uzeti za lako. Znam da je hrabar i izdržljiv borac i znam da će se boriti. On izgleda kao dobar momak i žao mi je što ga moram pobijediti - kazao je Hrgović koji je ovako odgovorio na pitanje što je pomislio kada mu je ponuđen ovaj protivnik:

- Nisam očekivao ovakvu vrstu borbe. Prozivao sam Fabia Wardleyja, tražio sam uzvrat s Danielom Duboisom, bio sam spreman boriti se sa Agitom Kabayelom. No, ponuđena mi je ova borba i ja sam prihvatio jer mi je to ponudio moj promotor. Ako ikad postanem svjetskim prvakom to će biti s agencijom Queensberry Promotions jer mi oni mogu osigurati najbolje prilike. No, prvo moram riješiti Davea Allena i na staviti svoj put ka naslovu - rekao je Filip a potom se i našalio:

- Čitao sam jedan Daveov intervju u kojem je rekao da mu je boks puno toga omogućio pa tako i da kupi nekoliko kuća. A ja u tom trenutku nisam imao svoju kuću pa sam se pitao kako je to moguće. No, to vam je tako kada ste iz male Hrvatske iz koje je jako teško doći do razine do koje sam došao. Da sam ja iz Velike Britanije ja bih bio superstar.

Upitan je najbolji hrvatski boksač da usporedi svog sljedećeg engleskog protivnika sa svojim bivšim engleskim suparnicima.

- Borio sam se s Danielom Duboisom, koji je postao svjetski prvak, ali i s Joeom Joyceom, no oni su viša liga u odnosu na Davea Allena. No, bit ću spreman 100 posto, spreman na sve što će on donijeti u ring. Čak i ako postane netko drugi i donese nešto novo, što dosad nije imao, i na to ću biti spreman.

A Dave Allen pak najavljuje ovo:

- Bit će to najveći šok Hrgovićeve karijere. Ja nisam borac kojeg je lako pogoditi a vjerujem i da se mogu pametno boriti. Mogu frustrirati Filipa, dovesti ga u nepovoljne situacije. Znam da nisam veliki udarač ali ću ga iritirati, učinit ću da promašuje i nakon par rundi shvatit će da ne može lako sa mnom. Treniram boks 18 godina i ako Filip misli da će to za njega biti laka borba onda griješi. Mogu ga svojim stilom iziritirati a potom i pobijediti.

Može li to doista biti iritantna noć za Filipa?

- U životu i boksu sve je moguće. Znam da to može biti komplicirana borba no do mene je koliko ću mu dati prostora. I zato mu moram sasjeći krila od prve runde, pokazati tko je gazda u ringu. Kao što rekoh, uključujući moju ozbiljnost u pripremama i moje boksačke mogućnosti to bi trebala biti jednostavna borba no u boksu, u teškoj kategoriji, sve je moguće.

Allen se u karijeri borio s nekim vrsnim teškašima kao što su Luis Ortiz i Tony Yoka i od njih je gubio no ukupno gledano hrvatski teškaš bit će najveća prepreka njegove karijere koju je jednom okončao ali se vratio u ring.

- Ja ponuđene protivnike ne odbijam. Ne bojim se Filipa i njegova renkinga. U svakom slučaju, bit će to borba u kojoj ja mogu jako puno dobiti a Hrgović jako puno izgubiti.

I doista, bit će to borba između devetog i 74. borca po portalu BoxRec što govori i o odnosu snaga na kladionicama ali i o onome što bi se moglo događati u ringu. Osim toga, Hrgović je i visoko rangiran na svim najvažnijim rang listama - drugi je po WBO, četvrti po WBA, peti po WBC a sedmog - na kojima Davea Allena nema ni na vidiku.