Družeta i Butijer srebrni, Bortas do bronce u posljednjoj sekundi

Za glavne uspjehe hrvatskih predstavnika drugog dana Europskog seniorskog kupa Dubrovnik 2026 najzaslužniji su Dominik Družeta (do 90 kg) i Borna Butijer (do 100 kg), koji su osvojili srebrne medalje. Najdramatičnije osvajanje medalje upisala je Dora Bortas (do 57 kg), koja je do bronce došla u posljednjoj sekundi borbe.

Hrvatsko polufinale u kategoriji do 100 kg između Ivana Rozge (JK Kaštela) i Borne Butijera (JK Fortitudo - Dubrovnik) pokazalo je svu energiju džuda. Butijer je wazarijem poveo, Rozga yukom pokazao da ima snage i kvalitete vratiti se, ali mladi Dubrovčanin je iskontrolirao situaciju do kraja borbe i zasluženo prošao u finale te uzvratio reprezentativnom kolegi za poraz na prvenstvu Hrvatske.

U finalu protiv Talijana Accoglija, juniorskog europskog prvaka iz 2022. i mlađeseniorskog europskog prvaka iz 2023., Butijer je krenuo energično, ali nije uspio pretvoriti početnu dominaciju u gardu u bacanje. Vrlo izjednačenu borbu presudio je yuko Talijana u posljednjih deset sekundi borbe nakon čega hrvatski judaš nije imao priliku za preokret.

"Prezadovoljan sam srebrom, pogotovo jer je osvojeno u mom rodnom gradu i pred ovom predivnom publikom kojoj se moram zahvaliti. Kako se vraćam nakon ozljede ove posljednje medalje pokazuju da se dobro vraćam i da sam protiv Talijana, prvaka Europe u dvije mlađe kategorije, bio blizu pobjede. Sve u svemu iza mene je odličan vikend u Dubrovniku," kazao je nasmijani Butijer.

Dominik Družeta (JK Istarski borac - Pula) je i u Dubrovniku pokazao kvalitetu. Francuza Metifiota je bacio na yuko i dva wazarija, Ivana Brnadu na yuko i ippon, a Tina Stražu na yuko. U polufinalu je išao na Mađara Miklosvolgyija te je ipponom prošao u borbu za zlato. U finalu je pružio odličnu borbu protiv Rutovića iz Srbije koji je pobijedio, a ključnim se pokazao yuko.

"Bio je to dugačak i dobar dan koji nije završio kako sam htio, ali u finalu je bila dobra borba i sve u svemu sam zadovoljan. Drugi vikend zaredom kojeg završavam osvojenom medaljom tako da dobro napredujem. Nakon jako napornog perioda, jakih treninga i natjecanja sad slijedi tjedan dana odmora i zatim povratak na tatami," rezimirao je Družeta srebrnu nedjelju u Dubrovniku.

Do borbe za broncu kategorije do 57 kg, Bortas (JK Samobor) je došla ipponima nad Mađaricom Veg i Švicarkom Gertsch te porazom od Mađarice Igaz, u kojem je razliku učinio yuko Mađarke. Broncu je hrvatska judašica zaslužila protiv Salkarbek Kizi iz Srbije u posljednjoj sekundi borbe.

"Cijelu borbu sam imala osjećaj da ju mogu baciti i eto, uspjela sam u posljednjoj sekundi, baš na kraju. Nadogradila sam tako prvu priliku za Grand Prix medalju koju nisam iskoristila, ali evo sad u Dubrovniku, na Europskom kupu sam uspjela," prokomentirala je Bortas dramatično osvajanje medalje.

Na ovogodišnjem Europskom kupu u Dubrovniku najuspješniji su bili predstavnici Turske koji se iz Hrvatske vraćaju s tri zlata, dva srebra i tri bronce.

Dva zlata, uz jedno srebro i jednu broncu osvojili su predstavnici Češke, dok je Hrvatska treća s jednim zlatom (Karla Kulić, do 78 kg), četiri srebra i tri bronce.