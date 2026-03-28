VIDEO Alex Pereira oduševio fanove svojom formom uoči debija u teškoj kategoriji

Brazilski borac Alex Pereira priprema se za svoj debi u UFC-ovoj teškoj kategoriji i prema posljednjim snimkama na društvenim mrežama izgleda veće.

Poatan će 14. lipnja nastupiti na priredbi ispred Bijele kuće u teškaškom okršaju protiv Francuza Ciryla Ganea u meču za privremeni UFC-ov pojas, piše Croring.

Pereira je dosad osvajao naslove u srednjoj i u poluteškoj kategoriji, a kako sad stvari stoje s njegovom kilažom vjerojatno se više neće vraćati na staro.

Naime, Pereira je otkrio kako trenutačno ima 112 kilograma što za borca koji je godinama skidao kilažu do srednje kategorije, to zvuči gotovo nestvarno.

Pereira je oduvijek djelovao kao brac koji je prirodno veći od kategorija u kojima je nastupao.

Između lanjskih borbi protiv Magomeda Ankalaeva imao je 110,7 kilograma, a onda se iznenada spustio na 93 kilograma.

U listopadu je u revanšu pobijedio Ankalaeva i ponovno osvojio naslov prvaka poluteške kategorije.

Brazilski borac vjerojatno se više neće vraćati na tu kilažu i sada se priprema kao pravi teškaš, a kako sad izgleda pogledajte u videu: