Debakl HNL-a u EL: Gori i od Srbije, Gruzije, Luksemburga!

Mjesec smo dana živjeli na krilima velikog uspjeha na SP-u, s pravom se busali u prsa zbog veličanstvenog srebra u Rusiji, no već smo se sada vratili u realnost hrvatskog nogometa.

Litva, Norveška, Kazahstan, Azerbajdžan, Bugarska, Gruzija, Srbija... naoko zemlje koje bi trebale biti iza nas po uspješnosti klubova.

No sve one imat će svog predstavnika u završnom pretkolu Europske lige, a Hrvatska neće. Imat će ga čak i nogometni liliputanac Luksemburg, čiji je predstavnik Dudelange senzacionalno izbacio poljsku Legiju.

Nažalost, hrvatski predstavnici Rijeka, Hajduk i Osijek već su ispali iz kvalifikacija za EL.

U Europi jedva do Gospe

Osijek je zapeo na Rangersu, Rijeka na norveškom Sarpsborgu, a Hajduk na rumunjskom FCSB-u.

Dok je osječko ispadanje realno, jer Rangers je ipak velikan europskog nogometa, posrtaji Hajduka i Rijeke su debakl.

Za norveški Sarpsborg većina je prvi put čula tek nakon ždrijeba u Nyonu i sve je ukazivalo da će biti idealan suparnik za Rijeku. I prva je utakmica to pokazala, jer momčad Matjaža Keka trebala je pobijediti s 5:1 u Norveškoj, no zbog neefikasnosti je završilo 1:1.

A onda je uzvrat donio šok na Rujevici, Sarpsborg je s 1:0 slavio na stadionu koji je godinama neosvojiva domaća utvrda.

Što se dogodilo u uzvratu na Rujevici protiv evidentno slabijeg suparnika, morat će objasniti trener Matjaž Kek.

Šteta, jer vjerovali smo da će Rijeka ponoviti prošlogodišnje uspjehe u Europskoj ligi. Hajduk već godinama ne zna kako je to igrati u skupinama nekog europskog natjecanja, a ove godine bijeli nisu uspjeli stići čak ni do zadnjeg pretkola, kao što je to bio slučaj protiv Evertona prošle sezone.

Hajduk živi vječno, ali njegova europska sezona nažalost najčešće samo do Velike Gospe, i tako već godinama.

A za to su si najviše krivi sami. Nije sporno da najveći rival, zagrebački Dinamo, već godinama ima vidljivu protekciju sudaca i cijelog nogometnog vrha, no Hajduk bi i s takvim protekcijama teško osvajao naslove u HNL-u i bio uspješniji u Europi.

Od nekadašnjeg velikana Hajduka trenutačno su ostale samo uspomene. Hajduk je velikan samo po ljubavi i privrženosti koju pokazuje većina njegovih navijača, a po igri i rezultatima sve više sliči liliputancu. Jer, ako ne može proći jadne Rumunje, onda je to jako loše.

Ali sve je to posljedica činjenice da klub vodi Torcida, da se predsjednici boje tih istih navijača, da nedokazani i sumnjivi sportski direktori dovode još sumnjivije nogometaše iz inozemstva.

A činjenica je, pogotovo ove sezone, da Hajduk ne diše kao momčad. Što i nije čudo s obzirom na to da usred borbe za Europu odlaze dvije jake domaće uzdanice (Radošević, Bašić), pa preskupi stranac Futacs namjerno kasni na pripreme i sada je u drugom planu, a kapetan Zoran Nižić zbog sukoba s klubom (koji mu ne dopušta transfer kojim bi s 29 godina osigurao egzistenciju) uopće ne igra! To jest, kada dođe utakmica, njega nešto zaboli, ne osjeća se dobro. I tako već skoro mjesec dana.

Nižić je vjerojatno u pravu jer već su mu puno puta obećavali da će ga pustiti, no ako mu već ne žele udovoljiti, onda sportski direktor Bjelanović i predsjednik Huljaj stvar trebaju presjeći, riješiti. No oni očito za to nemaju snage ni autoriteta.

A za Hajduk teške stvari tek dolaze. Jer realnost je da nakon tri kola vodeći u HNL-u pobjegao na sedam bodova, a ovakva igra sugerira da će se ta razlika samo povećavati. I to uz brojne skupe, preplaćene strance, a sve manje domaće dice.

Možda u Hajduku shvate da je vrijeme za zaokret u klupskoj politici. Jer, ovaj put nije im donio ono što su željeli.

Gori smo i od Kosova

A to se vidi i po ovom ispadanju od rumunjskog FCSB-a. A zbog ispadanja Rijeke i Hajduka ove smo sezone na mizernom koeficijentu 2.125. Više su osvojili i Kosovo, Bugarska, Kazahstan, Litva, Izrael...! Gledajući ovu fazu natjecanja, teži krah od hrvatske doživjela je jedino poljska liga, čija su sva četiri kluba ispala, jedan (Legia) čak od predstavnika Luksemburga Dudelangea.

Hrvatski koeficijent sada može spasiti samo Dinamo, koji bi čak i u slučaju ispadanja od Young Boysa doživio europsku jesen – u skupini Europske lige.

