Kakva pljuska HNL-u! Srbija je najbolja u kvalifikacijama, a pogledajte gdje smo mi

Zadnjih godina baš nekako u ovo vrijeme oko Velike Goste redovito smo pisali "Hrvatska blizu dva kluba u Ligi prvaka!" Dinamo i Rijeka uglavnom su skupljali bodove rutinski 'šamarajući' suparnike iz nogometno trećerazrednih zemalja, s nešto više oscilacija uvijek je tu bio i Hajduk, pa se ponekad pridružio Split, ponekad Slaven Belupo, Lokomotiva, pa Osijek i nada bi trajala. Ma čak je ponekad vrlo malo i nedostajalo.

Ova sezona, međutim, donosi pljusku HNL-u i takvim ambicijama hrvatske lige. Jer Rijeka je definitvno podbacila, a i Hajduk je imao krasnu priliku ugrabiti skupinu Europske lige, ali 'dvorske borbe' i unutarnja nestabilnost odrazili su se nažalost na europski rezultat. Sarpsborg i Steaua u 180 minuta nisu bili bolji od Rijeke i Hajduka, ali igrat će u 4. pretkolu, piše Goal.

Ma pogledajte samo ovo: uoči playoffa Lige prvaka i Europske lige na ljestvici ove sezone osvojenih bodova vodi Srbija! Slijede je Danska, Slovačka, Škotska, Norveška... hej, čekaj malo, pa tu je Hrvatska trebala biti! Tu, a ne na 21. mjestu!

Bodovi osvojeni ove sezone (i broj klubova koji su još u natjecanju)

Srbija 3.875 (2)

Danska 3.500 (3)

Slovačka 3.375 (2)

Škotska 3.250 (2)

Norveška 3.125 (3)

Cipar 3 (3)

Bjelorusija 3 (1)

Slovenija 3 (1)

A više bodova od skromnih hrvatskih 2.125 osvojili su i Kosovo, Bugarska, Kazahstan, Litva, Izrael...!

S učinkom od šest pobjeda, pet remija i tri poraza, te samo jednim klubom preživjelim do playoff faze, Hrvatska je pala u donji dom europskih liga. Pa dovraga, Češka ima četiri kluba još u natjecanju, po tri imaju Danska, Norveška, Cipar, po dva Srbija, Slovačka, Rumunjska, Austrija, Škotska, a po jedan - kao i mi - Bjelorusija, Slovenija, Bugarska, Kazahstan, Litva, Izrael, Švedska, Mađarska, Luksemburg, Azerbajdžan, Gruzija, Makedonija, Moldavija...!

Koliko je tko osvojio bodova

Dinamo 3.5

Hajduk 2.5

Osijek 2

Rijeka 0.5

*Pa se tih 8.5 dijeli s brojem klubova (4) i dobije hrvatskih 2.125

Gledajući ovu fazu natjecanja, teži krah od hrvatske doživjela je jedino poljska liga, čija su sva četiri kluba ispala, jedan (Legia) čak od predstavnika Luksemburga.

Najmanje je to bodova što je osvojila Hrvatska u zadnjih deset godina! Najviše je bilo 2014./15. sezone - čak 6.875. OK, osvojit će ih valjda još, ali u pretkolima svaka pobjeda vrijedi bod, a remi pola boda i onda se to dijeli sa četiri, koliko je Hrvatska imala predstavnika. Dakle, jedna pobjeda Dinama protiv Young Boysa Hrvatskoj donosi svega 0.25 bodova za koeficijent. U skupini se bodovi udvostručuju, plus bonus za plasman u skupinu LP. Što znači da je teško navući još puno bodova.

Hrvatska trenutačno čak drži 15. mjesto, koje donosi dva kluba u Ligi prvaka, ali Dinamo ostaje sam u borbi za hrvatski koeficijent, protiv četiri češka, te po tri švicarska i ciparska kluba, koji su (jako) blizu.

Uefina tablica (koeficijent)

Španjolska 86.855 (7)

Engleska 65.534 (7)

Italija 64.868 (7)

Njemačka 59.427 (7)

Francuska 50.581 (6)

Rusija 44.966 (6)

Portugal 38.732 (3)

Ukrajina 34.900 (4)

Belgija 34.200 (5)

Turska 30.700 (4)

Austrija 26.250 (2)

Danska 25.650 (3)

Nizozemska 25.133 (2)

Grčka 24.100 (3)

Hrvatska 23.750 (1)

Češka 23.675 (4)

Švicarska 23.600 (3)

Cipar 21.800 (3)

Srbija 20.125 (2)

Bjelorusija 19.875 (1)