Iran uzvratio udarac i napao američke baze, četiri tankera odustala od prolaza kroz Hormuz

Amerikanci su izveli napade na Iran

Iran je na napade odgovorio gađanjem meta u Katru i Bahreinu

Neki tankeri odustali su od prolaska kroz Hromušku tjesnac

Tijek događaja

08.30 - Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je noćašnje američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu, izvedene kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški tjesnac. "Mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer postoji primirje, a Iran ga očito krši. Vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove", rekao je Rutte u srijedu u Ankari, na marginama summita Saveza.

"Potpuno je ključno da Sjedinjene Države odlučno odgovore“, dodao je uoči konzultacija čelnika 32 članice NATO-a, među kojima je i američki predsjednik Donald Trump. U međuvremenu je Kuvajt bio izložen napadu, dok su se u Bahreinu u srijedu ujutro oglasile sirene za zračnu opasnost, nakon što su iranski mediji izvijestili da je iranska vojska najavila odgovor na američke napade.

07.45 - Najmanje četiri tankera za prijevoz nafte i prirodnog plina odustala su od prolaska kroz Hormuški tjesnac i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova.

Novi napadi na plovila u tom strateški važnom pomorskom koridoru dodatno su povećali zabrinutost za sigurnost plovidbe. Do promjene ruta došlo je nakon što su u utorak, u blizini tjesnaca, oštećeni katarski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG) i saudijski tanker za prijevoz sirove nafte.

Prethodno su se pojavili izvještaji da je Iran ispalio projektile na brodove u tom području, zbog čega su pomorske vlasti podigle razinu prijetnje za brodove koji prolaze tjesnacem na najvišu razinu. Prema podacima analitičkih kuća Kpler i LSEG, LNG tankeri 'Al Ghariya', 'Duhail' i 'Al Ruwais' plovili su prema zapadu, prema Hormuškom tjesnacu, no kasno u utorak promijenili su kurs i udaljili se od prolaza. Sva tri prazna tankera, kojima upravlja QatarEnergy, bila su na putu prema katarskom izvoznom terminalu Ras Laffan kako bi ukrcala teret.

Podaci također pokazuju da je tanker pod indijskom zastavom, koji prevozi dva milijuna barela kuvajtske sirove nafte ukrcane krajem prošlog tjedna, u srijedu napravio zaokret kod omanskog dijela Hormuškog tjesnaca.

Od početka sukoba krajem veljače kroz tjesnac je prošlo najmanje 16 pošiljki LNG-a iz Ras Laffana te još 10 iz izvoznog terminala Das Island, kojim upravlja ADNOC u Ujedinjeni Arapski Emirati. Ipak, to je tek dio uobičajenog mjesečnog izvoza od oko sedam milijuna tona iz ta dva terminala.

Analitičari tvrtke Vortexa navode da se početkom srpnja ispred Ras Laffana stvorio red od više od deset praznih tankera koji čekaju ukrcaj. Prema njihovim podacima, više od 50 praznih tankera pod upravom QatarEnergyja i ADNOC-a trenutačno se nalazi u području Perzijskog zaljeva, uz obalu Indije i u Malajski tjesnac, pri čemu su neki od njih više od deset dana isključili svoje sustave za automatsku identifikaciju (AIS). Unatoč povećanim sigurnosnim rizicima, najmanje dva supertankera za prijevoz sirove nafte ipak su uspjela napustiti Hormuški tjesnac. Tanker 'Tenjun', kojim upravlja japanska tvrtka Nippon Yusen KK i koji prevozi dva milijuna barela katarske nafte ukrcane krajem veljače, prošao je tjesnac kasno u utorak. Istoga dana tjesnac je napustio i tanker 'Pertamina Pride', kojim upravlja indonezijska državna energetska kompanija Pertamina.

06.45 - Američka vojska izjavila je u srijedu da je napala više od 80 ciljeva u Iranu, kao odgovor na nedavne napade na nekoliko tankera u Hormuškom tjesnacu, dok Iranska revolucionarna garda kaže da je zauzvrat gađala 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, prenose agencije.

Nanoseći najnoviji udarac ionako krhkom sporazumu o prekidu vatre, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija pete američke flote u Bahreinu i zračne baze Ali Al Salem u Kuvajtu, te oborio američki dron MQ9 u pokušaju ometanja američke operacije.

Američke su snage ciljale sustave protuzračne obrane, protubrodske rakete i više od 60 malih brodova koji pripadaju iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) u Hormuškom tjesnacu ili u njegovoj blizini, izjavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na X-u.

Učinile su to "kako bi umanjile sposobnost Irana da nastavi napadati međunarodnu trgovinu koja teče kroz međunarodni trgovinski koridor", navodi se u izjavi. Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih Otoka, Liberije i Saudijske Arabije.

Dodaju da su američke snage i dalje spremne pozvati Iran na odgovornost za svaki čin kršenja okvirnog sporazuma koji je postignut prošli mjesec. U srijedu su se u Bahreinu oglasile sirene za zračnu uzbunu, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

"Oglasila se sirena", priopćilo je ministarstvo na X-u, bez daljnjih detalja. "Pozivamo stanovnike i one koji tu borave da ostanu mirni i potraže sklonište na najbližoj dostupnoj lokaciji." Kuvajtska vojska priopćila je u srijedu da odgovara na napade dronovima i raketama. "Kuvajtska protuzračna obrana trenutačno odbija napade neprijateljskih raketa i dronovima", priopćila je vojska na X-u, bez navođenja njihova podrijetla.