Dario Šimić: Kanada će nas pokušati napasti brzim kontrama, moramo biti brži

Kanađani su me iznenadili, kazao je bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić (47) koji u Dohi sudjeluje na FIFA Fan World Cupu navijača, kao jedna od nogometnih legendi.

"Stvarno su me iznenadili. Sve ono što su pokazivali do sada, to nije ista momčad. Igrali su super, igrali su moderno, fizički su jako moćni, brzi su u tranziciji. Nadam se da ne mogu ponoviti takvu utakmicu," kazao je.

>> VIDEO: Dalić gospodski odgovorio izborniku Kanade koji kaže da će sj*ebati Hrvatsku: Mi pričamo na terenu!

Bivši stoper Dinama, milanskih klubova Intera i Milana, te Monaca smatra kako bi se "Vatrenima" mogao otvoriti prostor, ako nas Kanada napadne kao što je napala Belgiju.

"Morat ćemo se brže kretati, ići više u dubinu. Jednostavno moramo biti brži, biti življi, imati više raspoloženih igrača. Jel Kanada će se povući i pokušati nas napasti brzim kontrama, protiv Belgije je imala jako puno prilika."

Ovrnuo se i na naš uvodni nastup protiv Maroka.

"Bila je to prva utakmica, svi su nekako oprezni, takvi smo i mi bili. Nismo vidjeli Hrvatsku u najjačem izdanju, ali rezultat je pozitivan. Otvoreno nam je sve do kraja ako sutra ostvarimo pravi rezultat, pobjedu. Onda stvarno imamo velike izglede proći skupinu, a to je i najvažnije, kazao je Šimić.

Poručio je kako je najvažnije da momčad pokaže pravu energiju.

"Ne znam hoće li izbornik mijenjati sastav. Sigurno razmišlja što napraviti, nismo mi Francuska da imamo 25 vrhunskih igrača na istom nivou. Dobro je što su se digla očekivanja što se tiče hrvatske reprezentacije, ali nije lako biti na vrhu. Najvažnija je momčad, moramo imati energiju, igrati brzo, moćno."

Šimić je nastupio na tri svjetska prvenstva. Bio je dio brončane generacije "Vatrenih" koja je osvojila treće mjesto u Francuskoj, nastupio je i 2002. na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji, te 2006. u Njemačkoj. U Dohi sudjeluje na turniru navijača u FIFA Fan zoni. Svjetsko prvenstvo navijača igra se na Al Rihla Areni u sklopu FIFA Fan Festivala u Al Bidda Parku u Dohi.

Ekipe su sastavljene od pet igrača, a sve reprezentacije su pojačane jednom nogometnom legendom. Za našu ekipu nastupa Šimić koji je u dresu hrvatske vrste sakupio 100 nastupa.

"Super su ovo napravili kako bi se zbližili s navijačima. Njima to puno znači, a atmosfera je odlična," kazao je Šimić.

Hrvatska je u prvom kolu remizirala s Marokom (8-8), a u drugom je susretu pobijedila Kanadu sa 7-2.