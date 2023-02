Darijo Srna: Razočarao sam oca, to me ubilo više i od njegove smrti

Bivši kapetan hrvatske reprezentacije i sadašnji sportski direktor Šahtara Darijo Srna gostovao je kod voditelja Marija Stanića u emisiji (Ne)uspjesi prvaka koja se emitira na Arenisport. Srna se prvo osvrnuo na agresiju Rusije na Ukrajinu, državu za koju kaže da mu je druga domovina.

- Došao sam jučer iz Ukrajine, ljudi se počinju navikavati na ratnu situaciju. U Kijevu je ok, zadnja raketa je doletjela prije tri i pol mjeseca, puno je navijača raznih klubova u prvim redovima. Šalju razne poruke da ako se oni mogu boriti, može i Ukrajina. To mi daje snagu kao direktoru kluba - rekao je Srna, a prenose srbijanski mediji.

Srna svojedobno godinu dana nije igrao nogomet zbog afere s dopingom.

- Svi su stali na moju stranu, od novinara, bivših igrača, trenera... Tu osjetiš zadovoljstvo i vjeruješ da nisi kriv. To me ojačalo u životu, puno je značilo ljudima oko mene, mojoj obitelji, bilo mi je jako teško nositi se s tim. U tom sam trenutku patio više nego ikada. Ne možete dobiti rat, to je prirodan proces, ali ovo me ubilo više od očeve smrti, jer sam i njega na kraju razočarao. Bio je to udarac za mene... Ne mogu to opisati, najteži poraz u životu. Supruga me spasila i bodrila - zaključio je Srna.