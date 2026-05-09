FOTO Trnjanski kresovi uz prosvjednike i pod nadzorom policije: Ovako je bilo na manifestaciji

Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu na manifestaciji pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u povodu obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.
U proglasu koji je pročitan na skupu, Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) poručila je da se 8. svibnja slavi dan kada su partizanske jedinice istjerale ustaški režim i naciste. "Bio je to grad straha, gladi i terora. Danas nismo ovdje samo da zahvalimo osloboditeljima, nego da se zajedno odupremo današnjim fašistima", istaknuto je.
Organizatori su upozorili na, kako su naveli, rastući revizionizam, normalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" te "huškačku retoriku prema Srbima, Romima, Židovima, ženama i transrodnim osobama".
Kritizirali su vlast predvođenu premijerom Andrejem Plenkovićem zbog, kako tvrde, podrške izraelskoj politici prema Gazi i američkom imperijalizmu te uvođenja vojnog roka.
Proglas je završio uzvikom: "Smrt fašizmu, sloboda narodu!" Organizatori o prijetnjama koje su im upućene: "To je dio rastućeg fašizma" "Dobivamo jako puno prijetnji na društvenim mrežama, i kao pojedinci i kao udruga", rekla je za Hinu Franka de Syo, jedna od organizatorica događaja i članica inicijativa MAZ koja to pripisuje "strašnoj retorici nasilja u javnom prostoru". 
"To je samo dio rastućeg fašizma na koji se referiramo kad nas pitaju "Gdje vi to vidite, taj fašizam? Došli su i fizički prijetiti na skup", kazala je. Kako dodaje, cilj udruge je održavati prostor "slobode, solidarnosti, otvorenog društva", kao i sjećanje na "najslavniji dio zagrebačke prošlosti". 
Odgovarajući na motivaciju prosvjednika, koji su svoj dolazak opravdali riječima da skup veliča "totalitaristički režim i simbole protiv kojih su se borili u Domovinskom ratu", organizatorica kaže da to ne može biti dalje od istine. 
"Vrijednosti Domovinskog rata ne bi bilo da nije s dolaskom partizana uspostavljena slobodna Hrvatska i srušena ustaška i nacistička vlast u Hrvatskoj", rekla je.
Manifestaciji je nazočilo više tisuća građana, a tijekom održavanja bila je pod budnim okom pripadnika specijalne i interventne policije te su, prema trenutnim informacijama, tri osobe uhićene.
Na mjesto održavanja tijekom poslijepodneva stigla je skupina prosvjednika, među kojima su bili i veterani Domovinskog rata, a između njih i sudionika manifestacije bila je raspoređena policija te postavljena zaštitna ograda.
"Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička” te "Zapamtite Vukovar, neki su od transparenata koje su nosili prosvjednici.
Protivnici Trnjanskih kresova izvikivali su i pogrde upućene gradskoj vlasti i stranci Možemo!, među njima poimence navodeći koordinatoricu stranke, saborsku zastupnicu Sandru Benčić.
Neslaganje s paljenjem Trnjanskih kresova na Savski nasip došli su izraziti i članovi Domovinskog pokreta, predvođeni saborskim zastupnikom Tomislavom Josićem.
"Nije mi jasno da mi 90 godina nakon Drugog svjetskog rata i danas pričamo o Drugom svjetskom ratu. Mene ne zanima Drugi svjetski rat. Za mene je domovina nastala u Domovinskom ratu", rekao je Josić te dodao da bi manifestaciju trebalo zabraniti.
"Ja sam se 1991. borio protiv JNA i jugoslavenske zastave i ne volim kada netko veliča JNA ...ne volim igdje vidjeti jugoslavenskog vojnika niti jugoslavensku zastavu, to je za mene čisto jugoslavenstvo", rekao je Josić novinarima.
Trnjanske kresove organizirala je Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradske skupštine i Vijeća gradske četvrti Trnje.
Okupljanje je posvećeno 8. svibnju 1945., kada su partizanske jedinice ušle u Zagreb i oslobodile ga od ustaškog i nacističkog režima.
