Posjetili smo posljednje potomke antičkih Sumerana: Žive isto kao i prije 5000 godina

U južnom Iraku, na ušću rijeka Eufrat i Tigris, mjestu gdje se prema Bibliji i tradicionalnom vjerovanju nalazi Edenski vrt, nalazi se bogati vodeni svijet trske, plitkih jezera i plutajućih otoka. Mezopotamska močvara najveći je močvarni ekosustav na Bliskom Istoku, koji se do prije 30 godina prostirao na prostoru od više od 20 tisuća kvadratnih kilometara, održava ljudsku civilizaciju više od pet tisuća godina. Ovo je domovina naroda Ma'dan, poznatijeg kao Močvarni Arapi, i Mandejaca, jedne od najstarijih preživjelih vjerskih zajednica na svijetu.