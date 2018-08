Dana White: Stipe Miočić se stalno osjeća kao da ga ne poštujemo

Dana White iznio je svoje mišljenje o Stipi Miočiću, odnosno o njegovu mišljenju kako ga UFC ne respektira onoliko koliko treba.

White je gostovao u Podcastu “UFC Unfiltered”, gdje je Matt Serra načeo upravo tu temu. Predsjednik UFC-a nedavno je rekao kako Stipe stvara dojam da je uvijek ljutit, a i sam je bivši prvak često tako nastupao u javnosti, piše Fightsite.

– Ne znam zašto, ali Stipe se konstantno osjeća kao da ga ne poštujemo, što nikako nije slučaj. Izuzetno mnogo respektiramo Stipu, ali mislim da znam gdje je problem. On smatra da mu je trebalo previše vremena da bi dobio priliku boriti se za titulu, odnosno da ju je trebao dobiti ranije. Onda ju je napokon dobio, ali od tada se konstantno ponaša kao da smatra da ne pokazujemo dovoljno respekta prema njemu, konstantno je ljutit kada je netko od nas u blizini. Istina je zapravo potpuno drukčija, ni blizu tome – rekao je White.

Ako ćemo suditi po tome koliko Stipe trenutačno zarađuje, naravno da ga UFC cijeni, no nekako ne možemo zaboraviti sve što se događalo prije borbe protiv Francisa Ngannoua. Novi slučaj je onaj nakon borbe protiv Daniela Cormiera, kada Stipe nije dobio priliku obratiti se, sve zbog toga što je u kavez uletio Brock Lesnar. White je pokušao objasniti da bi se tako nešto dogodilo i Cormieru da je on bio poražen.

– Vidjeli ste kako smo postavili priču da se Cormier bori protiv Brocka Lesnara. No, to isto bi bilo sa Stipom da je on pobijedio u borbi. Nema nikakvog manjka respekta prema njemu, to je bilo nešto što se dogovorilo i pripremilo već prije borbe i bilo bi isto da je bilo koji od njih pobijedio.

Šteta što se nisu dotakli teme o potencijalno ponuđenoj borbi protiv Curtisa Blaydesa na Fight Nightu u Denveru. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko tu ima istine oko toga što je Blaydes iznio putem Twittera. Stipe to zasad nije komentirao.