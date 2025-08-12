Što sad čeka hrvatskog prvaka? Sve se zna: Najprije Dinamo, a onda - Europa!

Rijeka je pobijedila Shelbourne u dvije utakmice s ukupnih 4:3 i prošla u playoff-rundu Europske lige. Ludilo na Tolka Parku u Dublinu svoj je vrhunac dobilo u 89. minuti. Tada je Ante Oreč, koji će samo koju minutu kasnije nesretno skriviti jedanaesterac za Irce, pogodio za 1:3 i riječku europsku jesen. Jer, doigravanje za ulazak u Europsku ligu znači da će u slučaju ispadanja hrvatski prvak preseliti u Konferencijsku.

Rijeka sada čeka suparnika s kojim bi trebala igrati već za osam dana. Na Rujevici bi dakle, 21. kolovoza trebali gostovati ili grčki PAOK ili austrijski Wolfsberger. Prva utakmica odigrana prošlog tjedna u Solunu završila je bez golova pa će sada Austrijanci pred svojim navijačima ići po prolaz. PAOK je klub u kojem igraju dva hrvatska nogometaša, i to Dejan Lovren i Luka Ivanušec. Grke i dalje držimo favoritima, iako nikako ne izraženim.

No, prije Europe Rijeku čeka - Dinamo. Derbi 3. kola HNL-a igra se već ove subote od 21 sat na Rujevici. Poslije Dinama Rijeku čeka prvi dvoboj europskog playoffa, a između dva europska ogleda hrvatski će prvak igrati domaći ogled s Varaždinom. Dakle, sljedeće tri utakmice Rijeka će igrati na svojoj Rujevici, što bi joj, dakako, mogla biti i velika prednost.