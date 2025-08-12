Naši Portali
RIJEČANI SLAVE

Što sad čeka hrvatskog prvaka? Sve se zna: Najprije Dinamo, a onda - Europa!

12.08.2025.
Sljedeće tri utakmice Rijeka će igrati na svojoj Rujevici, što bi joj, dakako, mogla biti i velika prednost.

Rijeka je pobijedila Shelbourne u dvije utakmice s ukupnih 4:3 i prošla u playoff-rundu Europske lige. Ludilo na Tolka Parku u Dublinu svoj je vrhunac dobilo u 89. minuti. Tada je Ante Oreč, koji će samo koju minutu kasnije nesretno skriviti jedanaesterac za Irce, pogodio za 1:3 i riječku europsku jesen. Jer, doigravanje za ulazak u Europsku ligu znači da će u slučaju ispadanja hrvatski prvak preseliti u Konferencijsku.

Rijeka sada čeka suparnika s kojim bi trebala igrati već za osam dana. Na Rujevici bi dakle, 21. kolovoza trebali gostovati ili grčki PAOK ili austrijski Wolfsberger. Prva utakmica odigrana prošlog tjedna u Solunu završila je bez golova pa će sada Austrijanci pred svojim navijačima ići po prolaz. PAOK je klub u kojem igraju dva hrvatska nogometaša, i to Dejan Lovren i Luka Ivanušec. Grke i dalje držimo favoritima, iako nikako ne izraženim.

No, prije Europe Rijeku čeka - Dinamo. Derbi 3. kola HNL-a igra se već ove subote od 21 sat na Rujevici. Poslije Dinama Rijeku čeka prvi dvoboj europskog playoffa, a između dva europska ogleda hrvatski će prvak igrati domaći ogled s Varaždinom. Dakle, sljedeće tri utakmice Rijeka će igrati na svojoj Rujevici, što bi joj, dakako, mogla biti i velika prednost.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
23:14 12.08.2025.

Tada je Ante Oreč, koji će samo koju minutu kasnije nesretno skriviti jedanaesterac za Irce, pogodio za 1:3 i riječku europsku jesen. - ranije, a ne kasnije

Avatar Tombstone
Tombstone
23:25 12.08.2025.

Rijeku Europa ceka kao I Dinamo. Koji je u vrijeme pljuge ispadao u prvim kolima bilo kojeg UEFA natjecanja, tri put od Auxerea. Mojnete o takmicenju za kup velesajamskih gradova, jer to nema veze niti je ikada bilo priznato od UEFA-e. nema nikakve veze s takmicenjem za pokal UEFA-e, jer je isto postojalo par godina paralelno s (spski) "kupom" UEFA.

