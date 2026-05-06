Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Manje od 50 dana dijeli nas do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Kako se polako zaključuju nacionalna prvenstva, europska natjecanja i domaći kupovi, igrači imaju sve manje vremena dokazati se izbornicima kako bi se našli na popisima reprezentacija. Jedan od igrača koji se ove sezone probio na scenu, a već se našao na meti svog izbornika je i Hajdukov Toni Silić.

21-godišnji vratar nametnuo se Gonzalu Garciji i preuzeo mjesto među vratnicama od bivšeg reprezentativnog vratara Ivice Ivušića. Kako se piše Germanijak, Zlatko Dalić bi ga mogao pozvati na Svjetsko prvenstvo kao trećeg vratara iako ga još nikada nije zvao na okupljanje seniroske reprezentacije. Silić do sada ima pet nastupa za reprezentaciju do 21 godine gdje se nametnuo izborniku Ivici Oliću.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dominik Livaković je neprikosnovena jedinica Hrvatske i samo ga teška ozljeda može izbaciti s popisa putnika u Sjevernu Ameriku. Germanijak piše kako bi drugi vratar najvjerojatnije trebao biti Ivor Pandur koji je ove sezone odlično branio za Hull City u Championshipu, dok bi Silić mogao zamijeniti Dominika Kotarskog kao treči vratar Hrvatske.

Pozivu se nada i Karlo Letica iz švicarske Lausannei te vratar danskog Kopenhagena Kotarski.