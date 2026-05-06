MLADI TALENT

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

Split: Zlatko Dalić održao konferenciju za medije uoči okupljanja reprezentacije i utakmice s Francuskom
06.05.2026.
u 11:02

Dalić bi 21-godišnjaka mogao povesti na Svjetsko prvenstvo iako ga dosad nije zvao u seniorsku reprezentaciju.

Manje od 50 dana dijeli nas do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Kako se polako zaključuju nacionalna prvenstva, europska natjecanja i domaći kupovi, igrači imaju sve manje vremena dokazati se izbornicima kako bi se našli na popisima reprezentacija. Jedan od igrača koji se ove sezone probio na scenu, a već se našao na meti svog izbornika je i Hajdukov Toni Silić.

21-godišnji vratar nametnuo se Gonzalu Garciji i preuzeo mjesto među vratnicama od bivšeg reprezentativnog vratara Ivice Ivušića. Kako se piše Germanijak, Zlatko Dalić bi ga mogao pozvati na Svjetsko prvenstvo kao trećeg vratara iako ga još nikada nije zvao na okupljanje seniroske reprezentacije. Silić do sada ima pet nastupa za reprezentaciju do 21 godine gdje se nametnuo izborniku Ivici Oliću.

Dominik Livaković je neprikosnovena jedinica Hrvatske i samo ga teška ozljeda može izbaciti s popisa putnika u Sjevernu Ameriku. Germanijak piše kako bi drugi vratar najvjerojatnije trebao biti Ivor Pandur koji je ove sezone odlično branio za Hull City u Championshipu, dok bi Silić mogao zamijeniti Dominika Kotarskog kao treči vratar Hrvatske.

Pozivu se nada i Karlo Letica iz švicarske Lausannei te vratar danskog Kopenhagena Kotarski.
SP 2026. toni silić Hajduk hrvatska nogometna reprezentacija Zlatko Dalić

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

