POLITIČKI TRILER

Golob se povlači, Janša napada, Slovenija na rubu političkog obrata

Denis Romac
05.05.2026.
u 18:13

Povratak Slovenije u suverenistički blok unutar EU ne bi trebao ugroziti bliske odnose Janše i premijera Plenkovića

Slovenska postizborna slagalica danas ulazi u novu, a vjerojatno i završnu fazu. Nakon što predsjednica Nataša Pirc Musar u prvom krugu potrage za budućim premijerom nije nikome dala mandat za sastav nove vlade, postupak imenovanja mandatara jučer je preuzeo parlament, čiji su zastupnici o odluci predsjednice obaviješteni na izvanrednom zasjedanju, koje je trajalo manje od pet minuta. Danas je počeo teći dvotjedni rok u kojem mandatara mogu predložiti i klubovi zastupnika ili najmanje deset zastupnika.

Nakon neuspjeha relativnog izbornog pobjednika i dosadašnjeg premijera Roberta Goloba da okupi većinu od 46 zastupnika, i koji je zatim najavio povlačenje u opoziciju, inicijativu je preuzeo bivši premijer Janez Janša, najdugovječniji političar u ovim krajevima. Janšina je stranka najprije uputila u parlament svoj prijedlog izmjena zakona o vladi, kojim se predlaže smanjenje broja ministarstava s 20 na 14, a nakon njegova prošlotjednog usvajanja Janša je čelnicima stranaka koje su podržale njegov prijedlog poslao i polazišne točke za novi koalicijski ugovor, s obzirom na to da je usvajanje njegova zakonskog prijedloga pokazalo da Janša ima parlamentarnu većinu.

Nataša Pirc Musar robert golob Janez Janša Slovenija

Komentara 4

ŠN
Šnapser
18:15 05.05.2026.

Janša gazi gubu komunističku

DA
DarthVader
18:43 05.05.2026.

Fala bogu, da smo dobili prijatelja.

Avatar Navijač
Navijač
19:06 05.05.2026.

Kad ćeHrvatska dobiti svog Janšu ili Magyara ?

