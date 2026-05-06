JAKO TUŽNO

Smrt mlade RTL-ove voditeljice u 26. godini duboko je potresla Hrvatsku: 'Njezina hrabrost treba svima ostati uzor'

Na današnji dan 2010. umrla je Iva Bagi?, imala je samo 25 godina
06.05.2026.
u 09:18

Uz rad na televiziji, Iva Bagić bila je i studentica prava, pokazujući nevjerojatnu volju i hrabrost. Bolest joj je dijagnosticirana s 19 godina, nakon čega je uslijedilo pet teških godina obilježenih četirima operacijama i iscrpljujućim kemoterapijama

Prošlo je 16 godina otkako nas je napustila Iva Bagić, mlada televizijska voditeljica koja je u 25. godini izgubila bitku s tumorom na mozgu. Iva je ostala zapamćena po svojoj vedrini i prepoznatljivom osmijehu kojim je osvajala publiku. Uz rad na televiziji, bila je i studentica prava, pokazujući nevjerojatnu volju i hrabrost. Bolest joj je dijagnosticirana s 19 godina, nakon čega je uslijedilo pet teških godina obilježenih četirima operacijama i iscrpljujućim kemoterapijama. Iako su prvi rezultati liječenja ulijevali nadu, 2008. godine stanje joj se pogoršalo, što ju je odvelo na eksperimentalnu terapiju u Švicarsku. Kako bi pokrili visoke troškove liječenja, njezini su bližnji i kolege pokrenuli veliku humanitarnu akciju. Hrabro se suočivši s gubitkom kose, Iva je svoj novi izgled prvi put pokazala na naslovnici Storyja. Tadašnja zvijezda RTL-ovih emisija "Vremenska prognoza" i "Salto" s 21 godinom je vjerovala da je snagom volje pobijedila bolest, no četiri godine kasnije njezino je srce prestalo kucati. U svom je posljednjem velikom istupu otvoreno govorila o borbi s bolešću i razlozima zbog kojih je obrijala glavu.

– Trebala sam hitno podšišati kosu, a problem je bio u tome što mi, ako je podšišam, jedan dio opet ostaje ćelav. Tako da su mi u salonu Glamour predložili da se ošišam na ćelavo i pristala sam. U svemu tome dobro je što su mi na RTL-u dopustili da posljednjih nekoliko emisija snimam s maramama. Svojim ćelavim izgledom oduševljena sam zato što sam to oduvijek htjela – ispričala je Iva Bagić. – Izgurat ću ja to, kao i do sada. U početku mi je bilo jako mučno, povraćala sam, hvatala me nesvjestica i temperatura. Baš loše. Onda sam, zahvaljujući infuzijama medrola, uspjela to nekako prebroditi. A i našla sam lijek koji ublažuje mučnine prilikom kemoterapije – otkrila je tada voditeljica. Voditeljica se vrlo brzo nakon liječenja vratila na posao, a ostala je zapamćena kao uvijek vesela i nasmijana. – Da. Silno sam se željela vratiti na posao i još jednom zahvaljujem gospodinu Mainuschu na ukazanoj prilici. Na poslu doista uživam i svaki dan jedva čekam da idem raditi – dodala je.

Iva je, osim što je bila veliki borac, bila i veoma skromna, a jedna njezina izjava posebno se pamti i danas: – Nikad neću postati zvijezda jer one su, ipak, samo na nebu – kazala je iskreno. Voditeljica koju ćemo zauvijek pamtiti kao veselu, pozitivnog duha, lijepu i ženu pred kojom je bio baš cijeli svijet – preminula je 6. svibnja 2010. godine. Tada se i RTL televizija oprostila od nje. "U žalosti smo primili vijest o smrti Ive Bagić. Mi, njezini prijatelji i kolege, Ivu ćemo zauvijek pamtiti po vedrini koju je unosila u naše živote. Njezina hrabrost treba svima ostati uzor. Iako je otišla, Iva je uspjela pobijediti u našim srcima. RTL Televizija izražava duboku sućut obitelji Bagić", glasila je njihova službena izjava. Unatoč teškoj bolesti, Iva je svojim optimističnim stavom zapanjila mnoge, a osmijeh na njezinu licu nikada nije izostajao.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
10:06 06.05.2026.

nisam baš shvatio u čemu je tu HRABROST??? biti bolestan zaista nije HRABROST

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

