Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

Novi val uhićenja: EPPO u velikoj akciji, na nogama policijske uprave diljem zemlje

Zagreb: Dovođenje uhićenih u aferi Geodezija na ispitivanje u Ured Europskog javnog tužitelja
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
06.05.2026.
u 09:50

Dokazne radnje odnose se na više hrvatskih državljana

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare u poljoprivredi. Kako je izvijestio, u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije danas se provode hitne dokazne radnje u nekoliko županija. Dokazne radnje, dodaje, odnose se na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.

Provođenje hitnih dokaznih radnji, kako je naveo EPPO, rezultat je kriminalističkog istraživanja koje provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te uz pomoć Policijske uprave ličko-senjske, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave zagrebačke. Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave virovitičko-podravske.

Navodno su akcijom obuhvaćeni pojedini bivši i aktivni zaposlenici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Na temelju lažnih podataka navodno se muljalo s poticajima za gnojivo.
Ključne riječi
poljoprivreda korupcija EPPO

Komentara 20

Pogledaj Sve
BH
Bhorna
11:01 06.05.2026.

Tek ste sad shvatili da hrpa njih prima ogromne poticaje "za ništa" !

GH
Gholum
10:40 06.05.2026.

Zahvaljujući ovoj vladi 2021 godine potpisan je sporazum s EPPO-m i to se pokazalo kao pun pogodak. Dovođenjem Turudića progon kriminalaca drastično se povećao i pokazao da nema više nedodirljivih bez obzira na boju i političko usmjerenje. Sve pohvale vladi u borbi protiv kriminala!

Avatar marlony
marlony
11:03 06.05.2026.

Rano ste se sjetili za aferu poticaji

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!