Novi val uhićenja: EPPO u velikoj akciji, na nogama policijske uprave diljem zemlje

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare u poljoprivredi. Kako je izvijestio, u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije danas se provode hitne dokazne radnje u nekoliko županija. Dokazne radnje, dodaje, odnose se na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.

Provođenje hitnih dokaznih radnji, kako je naveo EPPO, rezultat je kriminalističkog istraživanja koje provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te uz pomoć Policijske uprave ličko-senjske, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave virovitičko-podravske.

Navodno su akcijom obuhvaćeni pojedini bivši i aktivni zaposlenici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Na temelju lažnih podataka navodno se muljalo s poticajima za gnojivo.