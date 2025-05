Dalić pozvao 18-godišnjaka, postaje najmlađi debitant u njegovoj eri? 'Neka mu ovo bude inspiracije'

Osamnaestogodišnji srednji branič Luka Vušković iz belgijskog Kortrijka mogao bi postati najmlađi debitant Dalićeve ere u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji nakon što je njegovo ime osvanulo na popisu vatrenih za kvalifikacijske utakmice s Gibraltarom (6. rujna) i Češkom (9. rujna). Luka u ovoj sezoni ima čak 35 nastupa za Kortrijk – koji se grčevito bori za ostanak – i postigao je čak sedam pogodaka.

– U Ligi nacija profilirali smo momčad s kojom ćemo krenuti u kvalifikacije u kojima je naš cilj dobro poznat i svima jasan – plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Ne smijemo podcijeniti Gibraltar, tu moramo uhvatiti pobjednički zalet za utakmicu s Češkom koja je sigurno među ključnim utakmicama cijelih kvalifikacija. Svjesni smo izazova koje lipanjski termin donosi i zato moramo izvući psihički i fizički maksimum kako bismo uzeli željenih šest bodova na početku kvalifikacija – izjavio je izbornik Zlatko Dalić za službenu stranicu HNS-a te dodao:

Nema Vlašića i Sose

– Na popisu nema Nikole Vlašića zbog zdravstvenog problema koji će rješavati u ovom razdoblju, kao ni Borne Sose koji, nažalost, dugo ne igra u Torinu. Nadam se da će se njegov klupski status promijeniti tijekom ljeta i da će biti opet s nama od rujna. Marcu Pašaliću u MLS-u traje sezona, Orlando ga nije dužan pustiti do 2. lipnja, pa ćemo naknadno odlučiti hoćemo li aktivirati taj pretpoziv. Luka Vušković dobrim je igrama tijekom cijele sezone u Belgiji zaslužio prvi poziv, ovo će mu biti dobra prilika da osjeti okružje A reprezentacije i inspiracija da nastavi kvalitetno raditi kao do sada. Čestitke igračima koji su osvojili naslove prvaka, domaće kupove ili ispunili druge klupske ciljeve, i želim sportsku sreću onima koji to još mogu ostvariti u sljedećem tjednu. Učinit ćemo sve da taj pobjednički ritam zadržimo i u reprezentaciji te tako napravimo prve korake prema Sjevernoj Americi; nakon srebra i bronce u Rusiji i Kataru, jako dobro znamo kakva je prilika i privilegij igrati na Svjetskom prvenstvu.

Važan je podatak kako će konkurencija u veznom redu biti dodatno ojačana povratkom u kadar Lovre Majera, koji je od travnja ponovno počeo igrati za Wolfsburg, a posljednji nastup za vatrene ostvario je još protiv Italije na Euru 2024. godine. Majer je dokazana klasa, ali i pehist koji je veći dio sezone proveo na oporavcima.

Ima još jedna zanimljivost: sa scene je potpuno nestao nekadašnji kapetan Rijeke Nediljko Labrović, vratar Augsburga koji je posljednju utakmicu branio još 4. veljače, pa se na popisu pretpoziva našao vratar švicarskog Lausanne Sporta, 28-godišnji splitski dvometraš Karlo Letica. Taj je vratar nakon odlaska iz Hajduka branio u belgijskom Clubu Bruggeu, talijanskim klubovima SPAL-u i Sampdoriji, rumunjskima Cluju i Hermannstadtu, a od 2023. je godine u Lausanneu – gdje je izvrstan. Toliko dobar da je prvi put u karijeri došao na prag nacionalne momčadi.

Okupljanje u Rijeci

Reprezentativci će se okupiti 30. svibnja u Rijeci gdje će se pripremati do utakmice u portugalskom Faru, gdje putuju 5. lipnja. Dan nakon utakmice s Gibraltarom, vatreni dolaze u Osijek, gdje ih 9. lipnja čeka susret s Češkom.

Dalićev popis za početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo:

Vratari: Dominik Livaković (Fenerbahče), Ivica Ivušić (Pafos), Dominik Kotarski (PAOK);

Obrambeni: Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Juranović (Union Berlin), Duje Ćaleta-Car (Lyon), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Luka Vušković (Kortrijk);

Vezni: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Dinamo), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Dinamo), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka);

Napadači: Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Franjo Ivanović (Union St. Gilloise);

Pretpozivi: Marko Pjaca (Dinamo), Mislav Oršić (Pafos), Marco Pašalić (Orlando), Karlo Letica (Lausanne Sport).

Naši su reprezentativci u inozemstvu u ovoj sezoni osvojili naslove prvaka u tri države: na Cipru (Ivušić), u Njemačkoj (Stanišić) i Nizozemskoj (Perišić), a 25. svibnja Franjo Ivanović s Unionom očekuje potvrdu povijesnog naslova prvaka u Belgiji.

Hrvatska reprezentacija nalazi se na 11. mjestu Fifine rang-liste, Češka je na 39., a Gibraltar na 196. mjestu od 210 članica svjetske organizacije.