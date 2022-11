Dalić može biti zadovoljan: Mlađi LM10 ponovno raste, vrijedi više no ikad

Nogometni portal Transfermarkt ažurirao je cijene igrača u francuskoj Ligue 1. Jedan od nogometaša čija je vrijednost porasla je i Lovro Majer, naš reprezentativac u Rennesu.

Naravno, popis predvode igrači PSG-a. Kylian Mbappe vodeći je sa 160 milijuna, drugi je Neymar, vrijedan 75 milijuna. Najveći dobitnik Rennesa jest 17-godišnji Désiré Doué, koji je s 11 milijuna u plusu sada na 15 milijuna eura.

Majer (24) dosad je vrijedio 20 milijuna, a danas uz njegovo ime stoji cifra od 22 milijuna eura. Doživio je, dakle, porast od dva milijuna eura za rekordnu vrijednost karijere.

Foto: Federico Pestellini Lovro MAJER ( 21 - Rennes ) - lors du match de Ligue Europa opposant le Stade rennais FC au Dynamo Kiev au stade Roazhon Park à Rennes, France, le 6 octobre 2022. Rennes a gagné 2-1. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage UEFA Europa League group B football match between Rennes and Dynamo Kyiv at the Roazhon park Stadium in Rennes, western France, on October 6, 2022. Rennes won 2-1. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

U 17 nastupa nove sezone ubilježio je dva pogotka i tri asistencije, a posebno je raspoložen posljednjih desetak dana. Prvo je 23. listopada zabio gol protiv Angersa, da bi tjedan dana kasnije asistirao u kvalitetnoj pobjedi nad Montpellierom (3:0).

Uz to je u Europskoj ligi 27. listopada zabio vrhunski, genijalni pogodak protiv Fenerbahčea, ali je isti poništen zbog zaleđa.

