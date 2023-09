Dalić: Livaja je najbolji igrač HNL-a i treba reprezentaciji, sve ću riješiti s njim

Izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je nakon što je Hrvatska rujanski dio kvalifikacija odradila s maksimalnim učinkom od šest bodova i na dobrom je putu da izbori Euro. Osvrnuo se na Brunu Petkovića koji je u vrlo dobroj formi.

- Imali smo Kovačića koji je bio ozlijeđen pa ga nismo htjeli forsirati, to nije ništa opasno, ali smo ga sačuvali. Isto tako i Majera. Luka je dobio svoju šansu i igrao je jako dobro. Bruno igra dobro u klubu i stalno se postavlja to pitanje, možda to previše komentiramo, ali on svojim radom, svojim odnosom, svojim utakmicama zaslužuje moju pažnju, zabija golove, asistira i jako je dobar. Ja sam s njim bio jako zadovoljan - rekao je Dalić za RTL.

Je li razgovarao s Livajom?

- Ja ću svakako razgovarati s Markom oko te situacije i mi ćemo to sigurno riješiti. On nam treba kao napadač, on nam treba kao najbolji igrač Hrvatske nogometne lige i to nikad nije bilo upitno. Ja sam rekao da njemu vrata nisu zatvorena, on je tu, obavit ćemo razgovor i sve dogovoriti.

U listopadu igramo s Turskom na novoj Opus Aremi.

- Veselim se toj utakmici, novi stadion, prelijepo. Mislim da ćemo konačno igrati na onom pravom, velikom stadionu koji će biti ono što treba. Možda će biti malo gledatelja, kapacitet je mali, ali očekujem jedan dobar ambijent, očekujem veliku podršku u Slavoniji i da s ta tri boda protiv Turske osiguramo plasman u Njemačku.