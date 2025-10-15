Dalić je imao teži posao nego Ćiro i Bilić, a svejedno je ostvario najveće uspjehe

Jubilej od 100 utakmica Zlatka Dalića na poziciji izbornika hrvatske reprezentacije je prouzročio brojne analize i preglede pri kojima je, po tko zna koji put, utvrđeno da je Dalić uvjerljivo najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije.

Pet od pet pri plasmanima na velika natjecanja, dvije medalje sa svjetskih prvenstava i jedna medalja iz Lige nacija. Već ova rečenica bi, pri usporedbi s ostalim izbornicima 'vatrenih', trebala biti i više nego dovoljna za donošenje zaključka o rangiranju Dalića među svim našim izbornicima.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, kod jednog dijela navijača jednostavno postoji onaj element nezahvalne zasićenosti prema izborniku, i to je nešto što ne treba ignorirati, već vrijedi civilizirano argumentirati s tim ljudima i pokazati im put prema stvarnosti i istini. Jedan dio navijača pokušava predstaviti izbornika Dalića manje uspješnijim nego što je, ponajviše zbog toga što mnogi od njih jednostavno žele nešto novo, bez obzira na to koliko bi to novo bilo dobro ili loše. A isti ti ljudi bi vrlo vjerojatno bili prvi koji bi prigovarali i tražili povratak Dalića, ako bi pod nekim drugim vodstvom krenulo po zlu.

Taj dio ljudi koji ne zagorava mandat najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti uvijek pokušava pronaći načine kako bi umanjio uspjehe izbornika. A jedan od najčešćih podataka koje ta grupa koristi je taj da je od tri najdugovječnija hrvatska izbornika Slaven Bilić imao daleko veći postotak pobjeda nego li Dalić. Bilić je upisao pobjede u 65 posto utakmica, Dalić u 51 posto utakmica, a Miroslav Blažević u 46 posto utakmica.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, taj podatak o postotku pobjeda ne treba gledati kao sveto pismo, potreban je i dodatan kontekst. Hrvatska je tijekom Dalićevog mandata igrala znatno veći broj zahtjevnih utakmica nego što je to bio slučaj pod Bilićem ili Blaževićem. Primjerice, kad gledamo postotak utakmica tijekom mandata u kojima je Hrvatska po Elo rankingu bila favorit, Bilić je imao 83 posto takvih utakmica, Blažević 67 posto, a Dalić 63 posto. S druge strane, kad gledamo postotak utakmica tijekom mandata u kojima je Hrvatska po Elo rankingu bila autsajder, Dalić je u svojem mandatu imao 24 posto takvih utakmica, Blažević 15 posto, a Bilić tek 11 posto.

Osim što se kvalificirao na svako veliko natjecanje i na čak dva SP-a dogurao do same završnice, Dalić je živio u eri Lige nacija, gdje je Hrvatska konstantni stanovnik A grupe i konstantno igra s najjačim reprezentacijama svijeta. Primjerice, Hrvatska je pod Dalićem protiv Francuske igrala sedam puta u sedam godina, a u svih 25 godina hrvatske reprezentacije prije Dalićevog mandata smo protiv Francuza sveukupno igrali pet puta. Kad zbrojimo sve protivnike 'vatrenih' i izvučemo prosjek Elo rankinga, Dalić je imao za 37 posto zahtjevnije protivnike nego li Bilić te za 16 posto zahtjevnije nego Blažević.