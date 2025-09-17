Dalić i vatreni presudili Prosinečkom, dobio je otkaz nakon teškog poraza od Hrvatske

Legendarni hrvatski nogometaš i bivši trener brojnih klubova, Robert Prosinečki, više neće biti izbornik reprezentacije Crne Gore, doznaje SportKlub.
Otkaz je dobio nakon razočaravajućih nastupa protiv Češke i Hrvatske, a posebno nakon teškog poraza u susretu s Vatrenima (4:0).
Neslužbeno se doznaje da bi Prosinečkog na klupi Crne Gore mogao naslijediti crnogorska nogometna legenda Mirko Vučinić.
Prosinečki je Crnu Goru preuzeo u veljači 2022. godine. Nakon istaknute igračke karijere, kao trener vodio je klubove u Srbiji, Turskoj, Sloveniji i Hrvatskoj, a kao izbornik predvodio je i reprezentacije Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine.BiH mediji: Igor Štimac brutalno prozvao Torcidu i zauvijek zatvorio vrata Hajduka
ODLIČNA PRILIKA
FOTO Pogledajte luksuznu vilu u Vodicama s bazenom: Snižena je za gotovo 300 tisuća eura!
OMILJENA DELICIJA
Znate li gdje trebate tražiti vrganje? Ovo su četiri mjesta na kojima najčešće rastu
MASTERCARD STUDENT KREDITNA KARTICA