Da ti srce pukne: 'Kako da kćeri objasnim da će joj tata uskoro umrijeti?'

Bivši nizozemski reprezentativac i legenda Rangersa Fernando Ricksen (42) boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), neurodegenerativnog poremećaja u kojem dolazi do propadanja živčanih stanica mozga i kralježničke moždine. Od te je bolesti preminuo slavni fizičar Stephen Hawking koji je obolio u 22. godini i znanstvenici još uvijek ne znaju kako je uspio toliko dugo živjeti.

Ricksenu je bolest dijagnosticirana 2013. godine i tada su mu liječnici rekli da ima još 18 mjeseci života. No, on je živ i pokušava normalno živjeti, barem koliko mu to okolnosti dozvoljavaju.

– Liječnici su mi prije mjesec dana savjetovali da počnem koristiti masku. U posljednje vrijeme osjećam se umorno, čak i nakon sna. Kada se probudim, imam vrlo živopisne snove i glavobolju – rekao je.

Ricksen je u škotskoj bolnici St. Andrew i tamo će vjerojatno ostati do kraja života.

>> Humanitarna utakmica za Ricksena na Ibroxu 2015. godine

– Ljudi koji se brinu o meni dobro obavljaju svoj posao. Ja sjedim i kažem im što da rade.

Nogometaš danas ima samo 40-ak kilograma, no ne želi da ga ljudi sažalijevaju.

– Ljutit sam zbog bolesti, što ovisim o drugim ljudima i ne mogu ništa sam – kaže, a na pitanje boji li se najgoreg, odgovara:

– Teško je reći. Ne bojim se umiranja. Ali osjećam se uplašeno kad ne mogu disati zbog ALS-a. Bojim se kad se gušim.

Velika podrška mu je supruga Veronika, Ruskinja koja se udala za njega dok je igrao u Zenitu. Ranije se sama brinula za supruga, no mnogo bolju njegu ima u škotskoj bolnici. Država mu pokriva sve troškove liječenja.

Ricksenovoj supruzi najteže pada to što kćerkici Isabelli ne mogu objasniti što se događa s tatom.

– Ne smijem Isabelli ispričati što se događa jer ne znam kako bi to podnijela. Ona razumije da tata ne može govoriti, da ne može hodati, ali mislim da ne shvaća da će umrijeti – rekla je i Veronika i dodala:

– Ona još uvijek pita kada se tata vraća kući i to mi je nešto najbolnije.

Ricksen ne gubi nadu i vjeruje da će postati prva osoba koja je pobijedila ovu bolest.

– Kažu da to nije realno, ali zašto ne bi bilo? Pa Stephen Hawking s tom je bolešću živio 50 godina. To je blizu ozdravljenja. Borit ću se do kraja jer si izgubio kad se prestaneš nadati – rekao je nogometaš.

Unatoč svemu, Ricksen nije izgubio smisao za humor.

– S ovom maskom izgledam kao Darth Vader – rekao je uz osmijeh.