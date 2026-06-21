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0:0 PROTIV EKVADORA

Curacao osvojio prvi bod u povijesti, briljirao vratar iz druge lige

(SP)U.S.-KANSAS CITY-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP E-ECU VS CUW
Foto: Du Yu/XINHUA
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 06:09

Remi je najviše razveselio Njemačku, koja je nakon druge pobjede osigurala plasman u osminu finala, a samo bi je veliko iznenađenje moglo spriječiti da skupinu završi na prvom mjestu.

Nogometna reprezentacija Curaçaa, malog karipskog otoka koji pripada Kraljevini Nizozemskoj, osvojila je prvi bod u povijesti nastupa na Svjetskim prvenstvima odigravši bez pogodaka protiv Ekvadora u susretu 2. kola skupine odigranom u Kansas Cityju.

Nakon što su obje reprezentacije poražene u prvom kolu, pobjeda se nametala kao imperativ kako bi zadržale izglede za plasman u nokaut fazu. Ipak, dvoboj je završio rezultatom 0:0, pri čemu je Curaçao ostvario veliki uspjeh protiv suparnika koji je tijekom utakmice uputio čak 27 udaraca prema golu.

Junak utakmice bio je 37-godišnji vratar Eloy Room, član Miamija koji nastupa u USL Championshipu, drugom rangu sjevernoameričkog nogometa. Iskusni čuvar mreže upisao je čak 15 obrana i bio je nerješiva zagonetka za ekvadorske napadače. Time se približio rekordu Amerikanca Tima Howarda, koji je na Svjetskom prvenstvu 2014. protiv Belgije imao 16 obrana.

Remi je najviše razveselio Njemačku, koja je nakon druge pobjede osigurala plasman u osminu finala, a samo bi je veliko iznenađenje moglo spriječiti da skupinu završi na prvom mjestu.

U ranije odigranom susretu Nijemci su nakon preokreta svladali Obalu Bjelokosti s 2:1.  Nakon dva kola Njemačka vodi sa šest bodova, Obala Bjelokosti ima tri, dok Curaçao i Ekvador imaju po jedan bod. U posljednjem kolu Njemačka će igrati protiv Ekvadora, dok će Curaçao i Obala Bjelokosti u međusobnom dvoboju odlučivati o drugom putniku u nokaut fazu.

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Ekvador curacao

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