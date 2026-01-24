Naši Portali
SJAJNI GOLMAN

Čudesni Wolff odveo Njemačku do pobjede nad Norveškom na rukometnom Euru

Hrvatska je pobijedila Njemačku 25:24 i izborila polufinale Europskog prvenstva
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.01.2026.
u 23:10

Wolff je svojim obranama izluđivao suparnike, zaustavljajući njihove udarce iz najrazličitijih pozicija. Zaustavio je 22 od 50 suparničkih šuteva. Usporedbe radi, dvojica suparničkih vratara su imali 14 obrana (14/41)

Čudesnu utakmicu odigrao je vratar njemačke rukometne reprezentacije Andreas Wolff koji je bio uvjerljivo najzaslužniji za pobjedu njegove momčadi 30-28 (15-17), koju je ostvarila u srazu s Norveškom u posljednjem subotnjem okršaju druge faze Europskog prvenstva u danskom Herningu.

Wolff je svojim obranama izluđivao suparnike, zaustavljajući njihove udarce iz najrazličitijih pozicija. Zaustavio je 22 od 50 suparničkih šuteva. Usporedbe radi, dvojica suparničkih vratara su imali 14 obrana (14/41).

Marko Grgić je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac Njemačke, a po pet golova su postigli Johannes Golla i Lukas Zerbe. Norveške strijelce su predvodila trojica igrača sa po pet pogodaka, Sander Sagosen, August Pedersen i Kevin Gulliksen.

Njemačka je nakon odigranog drugog kola druge faze vodeća na ljestvici skupine 1 sa šest bodova. Po četiri boda imaju Francuska i Danska, a Norveška i Portugal imaju po dva boda. Na začelju je Španjolska bez bodova.

U sljedećem kolu, koje je na rasporedu u ponedjeljak, sastat će se: Portugal - Norveška (15.30 sati), Španjolska - Francuska (18.00) i Njemačka - Danska (20.30). 

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Ključne riječi
Norveška Njemačka rukomet EP rukomet 2026.

