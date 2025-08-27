Čudesni vatreni ima mentalni sklop Bugojanca, saznali smo kako se ponaša u svlačionici

Minuta šutnje za jednog od tri veznjaka Intera koji je zbog Sučića izgubio danas posao. Ovakvim rečenicama navijači milanskog velikana opisuju hrvatskog nogometnog reprezentativca Petra Sučića nakon njegovog ligaškog debija u Serie A. Sučić je u velikoj 5:0 pobjedi protiv Torina bio u početnoj postavi momčadi Christiana Chivua, odigrao cijeli susret te pružio briljantnu izvedbu. Osim sjajne asistencije Marcusu Thuramu za drugi pogodak nerazzurra, Sučić je tijekom cijelog susreta bio na iznimno visokoj razini. Pretrčao je najviše od svih Interovih igrača na utakmici, kompletirao 91 posto dodavanja, upisao dva ključna dodavanja i četiri udarca, kreirao jednu veliku prigodu, osvojio četiri duela te suparniku oduzeo loptu tri puta.

Mijenjao Calhanoglua

Iako su odličan učinak imali i igrači poput Lautara Martineza i Alessandra Bastonija (obojica po gol i asistenciju), glavne zvijezde susreta protiv Torina su Sučić te dvostruki strijelac Thuram. Posebno je talijanska nogometna javnost oduševljena Sučićem, budući da je donedavni veznjak Dinama iz drugog plana uletio u prvu postavu umjesto suspendiranog Hakana Calhanoglua. Dobio je svoju priliku i iskoristio ju na najbolji mogući način. Uopće se na terenu nije osjetilo da je Calhanoglu izostao iz momčadi, što je samo po sebi ogromno postignuće kad znamo koliko je Turčin važna karika Interove momčadi. Tako inače zacementirani početni vezni red Intera u postavci Barella-Calhanoglu-Mhitarjan sada više i nema dojam zacementiranog.

U slavnoj La Gazzetti dello Sport o Sučiću piše: "Hrvat je postao najdraža 'osmica' Meazze. Ne postoji ništa što on ne može; oduzima lopte, daje duga dodavanja, puca i asistira. Kažu da se dobri igrači moraju predstaviti na San Siru, a Sučić je prošao ovaj test s najvišom ocjenom." Velike pohvale je Sučić dobio i ostalim renomiranim talijanskim medijima kao što su La Repubblica, Corriere dello Sport i Il Messaggero, pišući između ostalog da je izgledao kao veteran u smislu iskustva, iako mu je ovo bio debi u Serie A. Velike je pohvale dobio i od trenera Chivua.

- Sretan sam zbog Petra; nije bilo lako igrati na San Siru u njegovoj prvoj utakmici, ja to mogu reći jer sam odigrao nešto ovdje. Pokazao je kvalitetu i osobnost, odmah se snašao u svojoj ulozi i slijedio taktičke zahtjeve. Također, pokazao je neke stvari koje ranije nisam vidio, poput agresivnosti i duela. Odigrao je sjajno iako je pokrivao više različitih uloga - rekao je Chivu, inače i bivši dugogodišnji igrač nerazzurra.

Mentalni sklop Bugojanca

Međutim, od svega ovoga postoji nešto još znatno važnije, a to je Sučićev mentalni sklop. Nakon utakmice zbog koje ga se hvali na sva zvona Bugojanac je samo poručio da ne želi pričati o sebi i da momčad mora raditi, biti sve bolja i ove sezone se boriti za trofeje. Takav je uvijek bio, i kad je dobivao svoje prve prilike u Dinamu, pa potom i u hrvatskoj reprezentaciji. Recimo, kad je Dinamo pretprošle sezone osvojio dvostruku krunu, Sučić je nakon finala Kupa na Rujevici u razgovoru za medije bio najstaloženiji igrač u tom ludilu i slavlju, a takav je, saznali smo, bio i u svlačionici. Čak i u takvim trenucima je uvijek isticao dvije stvari, a to su "moram nastaviti raditi i biti bolji" te "daj Bože zdravlja". On je zaista igrač kod kojeg nema bojazni da će 'poletjeti'.

Borba za mjesto u prvih 11 Intera je iznimno zahtjevna, a svjestan je toga i sam Sučić. Svjestan je da će svaki igrač među navijačima i publikom biti smatran dobrim samo onoliko koliko mu je dobra zadnja utakmica, i da bi već jednom lošijom izvedbom ovo trenutačno zahtijevanje za Sučićem u prvih 11 postalo tjeranje na klupu ili na posudbu u navijačkim razgovorima. U veznoj liniji Intera uz Sučića je hrpa kvalitetnih igrača (Calhanoglu, Barella, Mhitarjan, Zielinski, Frattesi, Diouf) i bit će potreban kontinuitet sjajnih igara kako bi se za to mjesto u potpunosti izborio, ne samo jedna utakmica. Nije mogao krenuti bolje, a poznavajući njegov mentalitet, ovakav početak ga neće uljuljati u lažnu sigurnost, i to je najbolji aspekt cijele ove priče.